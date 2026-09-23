Україна розкритикувала зняття санкцій з Усманова та Фрідмана

Київ готує нові санкційні пропозиції щодо російських олігархів, які досі уникали обмежень

Україна не побачила змін обставин, які могли б виправдати рішення Європейського Союзу не продовжувати санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника-уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

«Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв’язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли. Особливо дивно це виглядає на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення «пекельних санкцій», – заявив Власюк.

За його словами, Москва намагається розколоти єдність Європейського Союзу. Радник-уповноважений президента наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно перетворитися на нову практику.

«Росія намагається розколоти єдність ЄС, і важливо не дати цій тріщині розійтися та перетворитися на послаблення спільної санкційної політики. Скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою», – зазначив Власюк.

На тлі рішення ЄС Україна планує запропонувати нові санкційні заходи. Йдеться, зокрема, про російських олігархів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ, які досі не потрапили під обмеження.

«Саме тому ми будемо пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов’язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями. Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію», – заявив радник-уповноважений президента.

Водночас Україна позитивно оцінила рішення Євросоюзу продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Водночас ми цінуємо рішення ЄС продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Це важливе рішення, яке дає санкційному режиму необхідну довгостроковість», – наголосив Власюк.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Санкційний режим діятиме до 22 вересня 2029 року та охоплюватиме майже 3 тис. фізичних і юридичних осіб. Водночас зі списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.