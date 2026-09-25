У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА

У Ростовській області, ймовірно, атаковано Новошахтинський НПЗ

У ніч на 25 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи. Про це пише «Главком».

Вибухи пролунали у Сочі. На відео потрапив момент удару. Ймовірно, після атаки виникла пожежа.

За попередньою інформацією, у Ростовській області атаковано Новошахтинський НПЗ.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (Новошахтинський НПЗ) – це єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області та одне з найбільших підприємств паливної інфраструктури на півдні Росії. Завод орієнтований на виробництво мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, а також прямогонного бензину. Його проєктна потужність складає понад 5 млн тонн нафти на рік. Підприємство відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ.

Також вибухи пролунали у Воронезькій області.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.