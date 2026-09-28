Протягом доби ворог атакував Київщину: троє загиблих, серед постраждалих є діти

Ворожий БпЛА впав на проїжджу частину у Вишневому, якою рухалися автомобілі

Внаслідок ворожих атак протягом доби на Київщині загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За даними Ткаченка, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали.

Загалом за добу фіксується пошкодження 21 цивільного об’єкта у п'яти районах області:

Броварський район – два складські та два адміністративні приміщення.

Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та шість транспортних засобів.

Фастівський район – виробниче приміщення та шість транспортних засобів.

Бориспільський район – один транспортний засіб.

Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

«Усі профільні служби продовжують працювати на місцях подій, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки чергової ворожої атаки», – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.