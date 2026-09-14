Туск скликав термінову нараду через удари РФ біля кордону з Польщею

Прем'єр-міністр наголосив, що Польща діятиме в режимі підвищеної готовності

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 13 вересня скликав спеціальну нараду в урядовому центрі безпеки через російські атаки біля кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Під час російських атак на Україну в ніч на 13 вересня польські військові підняли в повітря винищувачі, а служби безпеки попередили жителів прикордонних регіонів про загрозу. Один із російських дронів влучив у поїзд сполученням Київ – Варшава до того, як він перетнув кордон з Польщею, а ще один впав поблизу прикордонного переходу Дорогуськ – Ягодин.

«Ми мали власну інформацію та дані від служб союзників про можливу подальшу ескалацію. Спроби паралізувати прикордонні пункти пропуску – це не перший випадок такого роду, ми вже стикалися з цим у Молдові. Ми знали, що в російському плані буде спроба дезорганізації, паралічу, а можливо, й знищення українських прикордонних пунктів пропуску – тому це стосується й нашої країни», – сказав Туск на нараді.

Прем'єр-міністр наголосив, що Польща діятиме в режимі підвищеної готовності, оскільки найближчі тижні та місяці стануть періодом посилених дій з боку Росії. «Ми не можемо виключити, що ця ескалація торкнеться нашої території. Я сподіваюся, що цього не станеться і що найгірший сценарій не справдиться, але, на жаль, останні події підтверджують ту інформацію, яку ми отримуємо вже кілька місяців, – що навіть найгірші варіанти розвитку подій є можливими», – додав він.

Туск наголосив, що атаки свідчать про те, що «росіяни готові застосувати більш небезпечну, ніж досі, техніку».

Нагадаємо, 13 вересня Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею. Моніторингова група «Укрзалізниці» завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу, тому внаслідок удару ніхто не постраждав.

Російська атака також зачепила територію поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та кілька припаркованих поруч вантажівок. Безпосередньо по території пункту пропуску влучань не було.

До слова, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський заявив, що польська влада з «найвищою серйозністю» ставиться до російських атак, які сталися поблизу польсько-українського кордону.