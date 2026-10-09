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У Чорногорії затримано керівника кремлівської пропагандистської мережі «Рибарь»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Чорногорії затримано керівника кремлівської пропагандистської мережі «Рибарь»
Михаїл Звінчук – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь»
фото: росЗМІ

Михаїл Звінчук перебуває під британськими санкціями, а США пов'язують його діяльність із втручанням у вибори

У п'ятницю, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михаїла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Vijesti.

За інформацією видання, серед затриманих також дружина пропагандиста Валерія Звінчук. Крім подружжя, правоохоронці затримали ще трьох осіб. 

Операцію проводять поліція Чорногорії спільно з Агентством національної безпеки країни (ANB). Її мета – припинити гібридну діяльність мережі «Рибарь», яку американська та британська влада пов'язують із поширенням російської пропаганди та операціями інформаційного впливу за кордоном.

За даними уряду Великої Британії, Звінчук є співвласником і генеральним директором мережі «Рибарь». Британська влада стверджує, що її діяльність частково координує адміністрація російського диктатора Володимира Путіна, фінансує державна корпорація «Ростех», а представники мережі співпрацюють із російськими спецслужбами. Сам Звінчук перебуває під британськими санкціями.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал «Рибарь» та осіб, причетних до його діяльності. За даними американського відомства, мережа поширювала проросійські й антизахідні наративи та намагалася впливати на президентські вибори у США. Зокрема, пропагандисти використовували соціальні мережі для розпалювання політичної та расової ворожнечі серед американців.

Власник «Рибаря» Михаїл Звінчук тоді заперечив причетність до втручання у вибори. У відповідь на оголошення винагороди він оприлюднив відео, в якому назвав адресу своєї реєстрації в Москві та заявив, що очікує на обіцяні американською владою гроші.

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Теги: Чорногорія поліція пропагандист пропаганда росія росіяни вибори Telegram дружина

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