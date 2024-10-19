США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал

Telegram-канал прагне «посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи»

Уряд США пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе відстежити працівників російського Telegram-каналу «Рыбарь» і їхнє місцеперебування. Там кажуть, що канал може бути причетним до намірів вплинути на вибори у США. Про це пише Bloomberg із посиланням на програму Держдепу США Rewards for Justice.

Там кажуть, що цей Telegram-канал прагне «посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи». Як стверджується, його підтримував померлий власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, а фінансує його підсанкційна державна корпорація «Ростех».

Крім того, «Рыбарь» «просуває політичні інтереси російського уряду» в США через гештеги #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS, а також акаунт у соцмережі X під назвою «TEXASvsUSA», який прагне «сприяти соціальному поділу, розпалювати партійну і расову ворожнечу, заохочувати ненависть і насильство» в США напередодні президентських виборів.

Ще у вересні в уряді США казали, що Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори. Для «прихованого поширення російської урядової пропаганди» Кремль створив кілька десятків вебдоменів.

Власник Telegram-каналу Михайло Звінчук записав відеовідповідь на інформацію про оголошення винагороди в обмін на інформацію про «Рыбаря». Він заперечив, що його канал використовують для впливу на вибори в США, і назвав адресу своєї реєстрації в Москві. Він також заявив, що тепер очікує на обіцяний платіж від уряду США.

Нагадаємо, Росія активізувала свої спроби вплинути на вибори у США, зокрема намагаючись сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа. За даними, наданими під час брифінгу для журналістів представником Офісу директора національної розвідки США, дії Росії стали більш витонченими порівняно з попередніми виборчими циклами. Про це інформує The Washington Post.

Також стало відомо, що наступного тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Крім того, 10 вересня кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.