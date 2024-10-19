Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в США
фото з відкритих джерел

Telegram-канал прагне «посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи»

Уряд США пропонує винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе відстежити працівників російського Telegram-каналу «Рыбарь» і їхнє місцеперебування. Там кажуть, що канал може бути причетним до намірів вплинути на вибори у США. Про це пише Bloomberg із посиланням на програму Держдепу США Rewards for Justice.

Там кажуть, що цей Telegram-канал прагне «посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи». Як стверджується, його підтримував померлий власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, а фінансує його підсанкційна державна корпорація «Ростех».

Крім того, «Рыбарь» «просуває політичні інтереси російського уряду» в США через гештеги #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS, а також акаунт у соцмережі X під назвою «TEXASvsUSA», який прагне «сприяти соціальному поділу, розпалювати партійну і расову ворожнечу, заохочувати ненависть і насильство» в США напередодні президентських виборів.

Ще у вересні в уряді США казали, що Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори. Для «прихованого поширення російської урядової пропаганди» Кремль створив кілька десятків вебдоменів.

Власник Telegram-каналу Михайло Звінчук записав відеовідповідь на інформацію про оголошення винагороди в обмін на інформацію про «Рыбаря». Він заперечив, що його канал використовують для впливу на вибори в США, і назвав адресу своєї реєстрації в Москві. Він також заявив, що тепер очікує на обіцяний платіж від уряду США.

Нагадаємо, Росія активізувала свої спроби вплинути на вибори у США, зокрема намагаючись сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа. За даними, наданими під час брифінгу для журналістів представником Офісу директора національної розвідки США, дії Росії стали більш витонченими порівняно з попередніми виборчими циклами. Про це інформує The Washington Post.

Також стало відомо, що наступного тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Крім того, 10 вересня кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.

Читайте також:

Теги: росія вибори Дональд Трамп Telegram Камала Гарріс Москва обмін Євген Пригожин соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони: Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотників
16 жовтня, 21:24
Окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині
Окупанти розстріляли українських військових, Луческу встановив світовий рекорд. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:02
Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя здійснить тиск на ворога
Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
13 жовтня, 20:33
ЗСУ виборюють майбутнє для України
Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога
13 жовтня, 20:20
Вікторія Рощина загинула у російському полоні
ЄС відреагував на смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
11 жовтня, 18:15
Урядовці планують обговорити низку питань
«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо
7 жовтня, 12:02
У Пекіна є всі можливості контролювати Путіна
Китай вирішив віддзеркалити дії США – і виступити гравцем з боку Росії
1 жовтня, 10:24
Співвідношення втрат не на корист РФ на фронті
Комбат Третьої штурмової бригади повідомив вражаюче співвідношення втрат на фронті
29 вересня, 01:19
Пєсков стверджує, що рішення про публікацію тексту оновленої ядерної доктрини РФ ще не ухвалено
Нова ядерна доктрина РФ. Пєсков озвучив деталі
26 вересня, 15:09

Соціум

США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Вулицями російського міста блукав ведмідь: що з ним трапилося
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
Російський Брянськ атакували безпілотники: виникла пожежа (відео)
Російський Брянськ атакували безпілотники: виникла пожежа (відео)
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»
У Токіо офіс правлячої партії Японії закидали «коктейлями Молотова»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
26K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
12K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
9308
У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд
5825
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua