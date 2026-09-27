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Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нідерланди готують населення до російських диверсій: деталі
Навчання із реагування на надзвичайні ситуації в Нідерландах
фото: Міністр оборони Рубен Брекельманс / Facebook

Міністр юстиції закликав відновити й модернізувати укриття часів холодної війни

Уряд Нідерландів рекомендує домогосподарствам мати запаси на 72 години, розробив застосунок для надзвичайних ситуацій, який працює без інтернету, і модернізує мережу сирен. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Що радять і що змінюють

Міністр юстиції та безпеки Давид ван Веел розповів Financial Times, що країні потрібно посилювати цивільну готовність. За його словами, під час холодної війни західні держави мали розвинену систему укриттів, але після завершення протистояння значну її частину не підтримували. Тепер, за словами міністра, її варто відновити й пристосувати до сучасних загроз: кібератак, саботажу та перебоїв з електропостачанням.

Домогосподарствам рекомендують мати вдома запас води, їжі та батарейок щонайменше на 72 години. Ще в березні 2025 року ван Веел збільшив цю норму з 48 годин, узгодивши її з європейськими рекомендаціями. Утім, підготовка потрібна не лише на випадок війни: стійкість населення має допомогти й під час повеней, тривалих збоїв інфраструктури та кібератак.

Що показали навчання

За підсумками недавніх навчань у місті Сіттард уряд розробив застосунок із порадами на випадок надзвичайної ситуації. Він працює навіть без інтернету, а завантажили його понад 60 тис. людей. Під час тренування, за даними видання, розгорнули автономний штаб із генераторами та запасами їжі. Також планують модернізувати мережу сирен для оповіщення про небезпеку.

Ван Веел створив мережу країн, яка має напрацювати спільний європейський підхід до стійкості суспільства. Як приклад міністр згадав Фінляндію: там є національна служба цивільної оборони, мережа укриттів і підготовлене населення.

Чому це відбувається саме тепер

Нідерландська влада не говорить про неминучість війни з Росією. Йдеться про готовність до різних криз і про зменшення залежності від екстрених служб у перші години після збою. Водночас у ЄС стратегія готовності передбачає, що домогосподарства мають бути самодостатніми три доби.

Розвідка Нідерландів у лютому попередила, що російська гібридна загроза зростає: йдеться про кібератаки, саботаж, шпигунство та інформаційні кампанії. Раніше армія країни вперше за понад 30 років відпрацювала створення табору для військовополонених на випадок війни. Тим часом російська диверсійна кампанія охопила і європейську оборонну промисловість: за даними західних розвідників, Москва використовує кримінальних посередників для підпалів і вибухів на заводах.

Нагадаємо, 3 вересня «Главком» писав, що російські спецслужби намагаються вербувати данців для диверсій проти оборонних підприємств через соціальні мережі та ігрові платформи.

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Теги: війна Нідерланди укриття росіяни армія населення

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