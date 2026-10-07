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Атака дронів залишила без світла кілька сіл у Воронезькій області

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Атака дронів залишила без світла кілька сіл у Воронезькій області
Через пошкодження лінії електропередачі кілька сіл залишилися без світла
фото: росЗМІ

Уламки безпілотників пошкодили лінію електропередачі

У Воронезькій області РФ кілька населених пунктів 7 жовтня залишилися без електропостачання після атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв, передає «Главком».

За словами Гусєва, російська протиповітряна оборона нібито збила 64 безпілотники над дев'ятьма районами та двома міськими округами області. Попередньо, постраждалих немає.

На півдні регіону внаслідок падіння уламків було пошкоджено лінію електропередачі. Через це кілька сіл тимчасово залишилися без світла.

Водночас міноборони РФ заявило, що протягом ночі над територією Росії нібито було збито 311 українських безпілотників.

Нагадаємо, 6 жовтня біля берегів російського Сочі у Чорному морі спалахнула масштабна пожежа на судні, яке, за попередніми даними, є танкером. Над акваторією здійнялася велика хмара чорного диму, яку було видно з узбережжя. Причину займання російська влада не повідомляла.

Через пожежу у федеральній території Сіріус тимчасово було закрито пляжі. Жителів і туристів закликали менше перебувати на вулиці та за можливості не відкривати вікна.

Того ж дня стало відомо про зупинку переробки на Волгоградському НПЗ після атаки безпілотників. На підприємство припадає близько 5% загального обсягу нафти, яку переробляють російські НПЗ. Завод уже зазнавав пошкоджень унаслідок атак дронів 29 травня та 31 липня.

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Теги: росія росіяни дрон безпілотник електроенергія

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