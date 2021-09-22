Франція допомагає Росії привласнювати українську історичну спадщину. Експерт розкрив подробиці

На думку експерта, нещодавня втрата Францією багатомільярдного військового контракту із Австралією є «кармою»

Керівництво Франції поводиться дещо нерозбірливо у міжнародних стосунках, зокрема, підіграючи Російській Федерації у її спробах привласнити історичну спадщину України. Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив український громадський діяч та діяч музейної справи Олексій Копитько.

Він розповів, що 17 вересня в Музеях Московського Кремля відкрилася масштабна виставка «Франція і Росія: 10 століть разом», яка триватиме до 9 січня 2022 року. Її організували у так званий «Перехресний Рік міжрегіональної (децентралізованої) співпраці Росії та Франції».

При цьому, за словами Олексія Копитька, і організатори виставки з російської сторони, і російська пропаганда роблять акцент на тому, що першим актом російсько-французьких відносин є династичний шлюб княжни Анни Ярославни та французького короля Генріха I.

Національна бібліотека Франції навіть надала на виставку грамоту 1063 року із кириличним написом, імовірно, автографом Анни Ярославни. Також на виставці представлено «Реймське Євангеліє», яке також пов'язують з ім'ям Анни Ярославни.

«Що це за княжна така і яким боком вона до Москви – не повідомляється. Бо це наріжний камінь російсько-французької дружби. Якщо цей «камінь» вилучити, то зазначена дружба коротшає років так на 550 і повинна відраховуватися з початку 17 століття. У 1615 р відбулося перше московське посольство до Франції. Ну, а потім вже пустував Петро I», – пояснює Олексій Копитько.

«Спроби далеких родичів поцупити нашу княжну – не новина. Розчулює хронічна нерозбірливість французької сторони», – зазначає він.

Тому, на думку Олексія Копитька, нещодавня втрата Францією контракту на $56 млрд на постачання дванадцяти підводних човнів Австралії, є кармою та справедливим наслідком нерозбірливості Франції.

Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі. Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою». «Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

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