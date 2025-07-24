Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції

Подружжя Макронів заявило, що блогерка розгорнула «кампанію глобального приниження» з метою особистої вигоди для просування свого подкасту

Цей позов є рідкісним випадком, коли світовий лідер подає до суду за наклеп

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит подали в США позов про наклеп проти праворадикальної подкастерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

У позові, поданому до Верховного суду штату Делавер, подружжя Макронів заявило, що Оуенс розгорнула «кампанію глобального приниження» і «безперервного цькування» з метою особистої вигоди для просування свого подкасту.

За словами Макронів, одна з брехні, яку повторює Оуенс, полягає в тому, що Бріжит Макрон народилася під ім'ям Жан-Мішель Троньє, як звали її брата. Вони також звинувачують блогерку у неправдивому твердженні, що Еммануель Макрон був призначений президентом Франції в результаті таємної змови ЦРУ.

«Ці дивовижні, наклепницькі та надумані вигадки охоплюють те, що пані Макрон народилася чоловіком, вкрала чужу особистість і перетворилася на Бріжит; пані Макрон і президент Макрон є кровними родичами, які вчинили інцест; президент Макрон був обраний президентом Франції в рамках програми ЦРУ MKUltra або подібної програми контролю над свідомістю; пані Макрон і президент Макрон вчиняють підробку документів, шахрайство і зловживають владою, щоб приховати ці секрети», – йдеться у позові.

Позов, що складається з 22 пунктів, також вимагає відшкодування невизначених збитків. Цей позов є рідкісним випадком, коли світовий лідер подає до суду за наклеп. Щоб виграти справу про наклеп у США, такі публічні особи, як подружжя Макронів, повинні довести, що відповідачі діяли з «фактичним злим умислом», тобто знали, що коментарі, які вони опублікували, були неправдивими.

Раніше повідомлялося, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит у цілковитому відчаї через звинувачення, які посилилися після винесеного не на її користь судового рішення. Судді скасували вирок щодо 53-річної Амандін Рой та 49-річної Наташі Рей, які у грудні 2021 року опублікували відеоролик із численними образливими твердженнями на адресу дружини французького президента.

Спочатку жінки були засуджені за наклеп і оштрафовані, апеляція зняла всі 18 звинувачень, вважаючи, що їхні заяви лише повторювали вже широко відомі висловлювання. Бріжіт Макрон оскаржить цей вирок у суді.