Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Подружжя Макронів заявило, що блогерка розгорнула «кампанію глобального приниження» з метою особистої вигоди для просування свого подкасту
фото: АР

Цей позов є рідкісним випадком, коли світовий лідер подає до суду за наклеп

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит подали в США позов про наклеп проти праворадикальної подкастерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

У позові, поданому до Верховного суду штату Делавер, подружжя Макронів заявило, що Оуенс розгорнула «кампанію глобального приниження» і «безперервного цькування» з метою особистої вигоди для просування свого подкасту.

За словами Макронів, одна з брехні, яку повторює Оуенс, полягає в тому, що Бріжит Макрон народилася під ім'ям Жан-Мішель Троньє, як звали її брата. Вони також звинувачують блогерку у неправдивому твердженні, що Еммануель Макрон був призначений президентом Франції в результаті таємної змови ЦРУ.

«Ці дивовижні, наклепницькі та надумані вигадки охоплюють те, що пані Макрон народилася чоловіком, вкрала чужу особистість і перетворилася на Бріжит; пані Макрон і президент Макрон є кровними родичами, які вчинили інцест; президент Макрон був обраний президентом Франції в рамках програми ЦРУ MKUltra або подібної програми контролю над свідомістю; пані Макрон і президент Макрон вчиняють підробку документів, шахрайство і зловживають владою, щоб приховати ці секрети», – йдеться у позові.

Позов, що складається з 22 пунктів, також вимагає відшкодування невизначених збитків. Цей позов є рідкісним випадком, коли світовий лідер подає до суду за наклеп. Щоб виграти справу про наклеп у США, такі публічні особи, як подружжя Макронів, повинні довести, що відповідачі діяли з «фактичним злим умислом», тобто знали, що коментарі, які вони опублікували, були неправдивими.

Раніше повідомлялося, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит у цілковитому відчаї через звинувачення, які посилилися після винесеного не на її користь судового рішення. Судді скасували вирок щодо 53-річної Амандін Рой та 49-річної Наташі Рей, які у грудні 2021 року опублікували відеоролик із численними образливими твердженнями на адресу дружини французького президента.

Спочатку жінки були засуджені за наклеп і оштрафовані, апеляція зняла всі 18 звинувачень, вважаючи, що їхні заяви лише повторювали вже широко відомі висловлювання. Бріжіт Макрон оскаржить цей вирок у суді.

Теги: Еммануель Макрон Франція суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У більшості випадків корупціонери обходяться лише штрафом, а не вʼязницею
Суди стали частіше карати корупціонерів: хто отримав найсуворіший вирок
2 липня, 09:28
УПЦ МП безуспішно закидує заявами суд, вимагаючи зупинити низку рішень органів державної влади
Чи є зв’язок між церквою Онуфрія і РПЦ? Феміда розглянула низку позовів УПЦ МП
30 червня, 12:51
У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
15 липня, 05:43
Коаліція має намір розгорнути до України військових інструкторів
Європейські країни розгортатимуть війська в Україні: названо умову
11 липня, 07:28
Крім конфіскованого Mercedes, у посадовця виявили записаний на матір елітний будинок площею 200 кв м
Верховний Суд конфіскував елітне авто чиновника міграційної служби Одещини
17 липня, 17:15
Порушниця визнала свою вину і щиро розкаялася
Оголена жінка стрибала на даху «Жигулів». Суд визначив покарання
11 липня, 08:20
Туристи були налякані масштабними лісовими пожежами
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
16 липня, 21:01
Суд заочно засудив Бориса Акуніна до 14 років колонії
Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
14 липня, 17:15
Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів
Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід Андрію Молочному
21 липня, 12:08

Соціум

Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ
Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ
Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка
Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
67K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
20K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6349
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua