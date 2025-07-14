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Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії
Суд заочно засудив Бориса Акуніна до 14 років колонії
фото: Vladimir Esipov/DW

Письменника визнали винним за трьома статтями кримінального кодексу

Суд у Москві заочно засудив письменника Бориса Акуніна (справжнє ім'я – Григорій Чхартишвілі) до 14 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Письменника визнали винним за трьома статтями КК: про сприяння терористичній діяльності (частина 1 статті 205.1 КК), про виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2), а також про ухилення від виконання обов'язків «іноагента» (частина 2 статті 330.1). Суд також призначив Акуніну штраф 400 тис. рублів і заборонив адмініструвати інтернет-сторінки протягом чотирьох років після відбуття терміну.

За версією обвинувачення, із січня до квітня 2025 року Акунін опублікував у своєму телеграм-каналі «щонайменше 33 матеріали» без вказівки на те, що вони стосуються діяльності «іноземного агента». Один із постів письменника – публікацію від 18 лютого 2024 року – обвинувачення визнало «виправданням тероризму». «Сприянням терористичній діяльності» російська влада визнала розмову Акуніна з пранкерами Вованом і Лексусом, які представилися йому президентом України Володимиром Зеленським та міністром культури Олександром Ткаченком.

Борис Акунін вже відреагував на рішення суду: «Усе, дорогі інтернет-читачі. Ми надовго прощаємося. Військовий суд не тільки справедливий, а й швидкий. Мені впаяли 14 років плюс потім ще чотири роки заборони на ведення інтернет-сторінок. Тож наступний мій пост з'явиться, зараз..., у 2043 році. Може, трохи раніше – якраз Путіна оберуть на сьомий термін і з цього приводу можуть оголосити амністію. Повернуся до вас бадьорим, 87-річним, повністю перевихованим. Не нудьгуйте тут поки що».

Розмовляв з пранкером, який назвався Зеленським. Російський письменник отримав 14 років колонії фото 1
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Раніше російська прокуратура просила заочно засудити письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі) до 18 років колонії суворого режиму

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Теги: росія суд письменник росіяни

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