Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах

Італія та Франція налякали сотні туристів масштабними лісовими пожежами

Відпочинок у Італії для сотень туристів перетворився на пекло – 600 людей було евакуйовано після того, як поблизу курорту в Тоскані почалася лісова пожежа. На півдні країни два туристичні табори були знищені полум'ям, чотири особи отримали поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на observatornews.ro.

Пожежа в Тоскані спалахнула неподалік курорту Кастільйоне-делла-Пескайя. Полум'я, що роздмухувалося поривами вітру, швидко поширилося і знищило гектар лісу. Понад 18 тис. людей опинилися в ізоляції через лісові пожежі в Каталонії, 600 туристів були терміново евакуйовані й провели ніч в одному зі спортзалів, чотири вертольоти пожежників змогли загасити полум'я.

Пожежники боролися з сильною пожежею рослинності та у туристичній зоні на південь від Барі. Жителів одного з сіл були терміново евакуйовані.

Південь Франції також постраждав від лісових пожеж. Туристичне містечко Аржелес на південному заході Франції також було охоплене вогнем. Біля узбережжя спалахнула велика лісова пожежа. Понад 350 людей покинули свої домівки, побоюючись полум'я, яке роздувалось сильним вітром. Понад 90 пожежників було мобілізовано, і разом із командою румунських пожежників їм вдалося загасити полум'я.

Нагадаємо, аналогічна ситуація із пожежами у Туреччині. Поки що основний удар від лісових пожеж припав на Ізмір і поряд розташований курорт Чешме. Усього було евакуйовано понад 50 тис. осіб, а також перекривали аеропорти та дороги. За тиждень у країні спалахнуло понад 250 пожеж, загроза поширення вогню зберігається. Повідомлення про спалахи надходять навіть з курортної Анталії, де було також евакуйовано декілька готелів із туристами.

До слова, у неділю, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.