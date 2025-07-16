Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
Туристи були налякані масштабними лісовими пожежами
колаж: observatornews.ro

Італія та Франція налякали сотні туристів масштабними лісовими пожежами 

Відпочинок у Італії для сотень туристів перетворився на пекло –  600 людей було евакуйовано після того, як поблизу курорту в Тоскані почалася лісова пожежа. На півдні країни два туристичні табори були знищені полум'ям, чотири особи отримали поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на observatornews.ro.

Пожежа в Тоскані спалахнула неподалік курорту Кастільйоне-делла-Пескайя. Полум'я, що роздмухувалося поривами вітру, швидко поширилося і знищило гектар лісу. Понад 18 тис. людей опинилися в ізоляції через лісові пожежі в Каталонії, 600 туристів були терміново евакуйовані й провели ніч в одному зі спортзалів, чотири вертольоти пожежників змогли загасити полум'я.

Пожежники боролися з сильною пожежею рослинності та у туристичній зоні на південь від Барі. Жителів одного з сіл були терміново евакуйовані. 

Південь Франції також постраждав від лісових пожеж. Туристичне містечко Аржелес на південному заході Франції також було охоплене вогнем. Біля узбережжя спалахнула велика лісова пожежа. Понад 350 людей покинули свої домівки, побоюючись полум'я, яке роздувалось сильним вітром. Понад 90 пожежників було мобілізовано, і разом із командою румунських пожежників їм вдалося загасити полум'я. 

Нагадаємо, аналогічна ситуація із пожежами у Туреччині. Поки що основний удар від лісових пожеж припав на Ізмір і поряд розташований курорт Чешме. Усього було евакуйовано понад 50 тис. осіб, а також перекривали аеропорти та дороги. За тиждень у країні спалахнуло понад 250 пожеж, загроза поширення вогню зберігається. Повідомлення про спалахи надходять навіть з курортної Анталії, де було також евакуйовано декілька готелів із туристами.

До слова, у неділю, 13 липня внаслідок удару Росії загорілось пшеничне поле на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, вдень 13 липня російська авіація завдала чергового підступного удару. Під прицілом окупаційної армії стало хлібне поле неподалік села Шевченкове, що у Куп’янському районі.

Читайте також:

Теги: пожежа авіація відпочинок Франція Італія туризм розслідування поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ 2025 року і Лондон 1940 року
Київ сьогоднішній нагадує Лондон часів Другої світової
25 червня, 11:27
Призупинення військової допомоги ставить під сумнів надійність США як союзника
Призупинення військової допомоги ставить під сумнів надійність США як союзника
3 липня, 16:06
Головні новини ночі проти 15 червня
Парад та протести у США, протистояння між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
15 червня, 05:38
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі
Удар Росії по Одесі: з'явилися фото наслідків
20 червня, 03:17
Росіяни годують французів дешевими пиріжками, і завойовують їхню прихильність
Російська пропаганда почала обробляти французів дешевими… пиріжками (фото)
14 червня, 19:13
Весніна відома своє підтримкою війни проти України
«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
7 липня, 19:28
Буданов зберіг посаду через підтримку міжнародних партнерів
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
6 липня, 18:58
У Туреччині очікують чергових температурних рекордів
Екстремальне випробування для туристів: у Туреччині спека сягне +50 градусів
9 липня, 12:08
Мустафа Найєм та Арсен Аваков серед гостей заходу
Аваков засвітився у Римі
10 липня, 09:59

Соціум

Працівник популярної російської мережі швидкого харчування плюнув у бургер відвідувача
Працівник популярної російської мережі швидкого харчування плюнув у бургер відвідувача
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом
Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом
Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
Ізраїль атакував Сирію: США просить припинити удари
«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб
«Безпрецедентний крок». Патріарх Кирило визнав цивільний шлюб
Росіянин отримав 23 роки тюрми за допомогу ЗСУ
Росіянин отримав 23 роки тюрми за допомогу ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
44K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
35K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
13K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
11K
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua