Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок
фото: The White house/Facebook

Верховний суд США дозволив Трампу почати ліквідацію Міністерства освіти

Верховний суд Сполучених Штатів дозволив президенту Дональду Трампу реалізувати свій план із масових звільнень у Міністерстві освіти. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, 14 липня суд скасував попереднє рішення нижчої інстанції, яка блокувала ініціативу, тим самим відкривши шлях до її впровадження.

Цей крок викликав широкий резонанс у США. Зокрема, ліберальна юридична організація «Демократія вперед», яка представляє інтереси шкільних округів та профспілок, заявила, що таке рішення завдало потужного удару по фундаментальній ідеї рівного доступу до освіти.

«Ми продовжимо використовувати всі наявні правові засоби, аби гарантувати, що кожна дитина в Америці отримає освіту, на яку заслуговує», – наголосила очільниця групи Скай Перріман.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор розкритикувала рішення колег, назвавши його «невиправданим» і попередивши, що дозвіл Трампу знищити відомство матиме «незліченні згубні наслідки».

Міністерство освіти США було створено Конгресом у 1979 році. Основні функції відомства включають адміністрування студентських кредитів, моніторинг навчальних результатів, дотримання громадянських прав у школах, підтримку учнів з особливими освітніми потребами та фінансову допомогу округам із низькими доходами.

У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок. Згідно з указом, міністр освіти Лінда Макмен має передати повноваження відомства на рівень штатів і місцевих громад.

Раніше ми писали, що Міністерство юстиції США звільнило понад 20 працівників, які займалися розслідуваннями у справах, що стосуються президента США Дональда Трампа та його соратників. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, передає «Главком».

Серед звільнених – прокурори, помічники юристів та інші фахівці, які розслідували можливе незаконне зберігання секретних документів президентом США, а також його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

«Главком» сповіщав, що у Сполучених Штатах звільнено понад десять чиновників, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти Дональда Трампа. Генпрокуратура вирішила, що вони не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави. 

Теги: Дональд Трамп США суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
Саміт НАТО в Гаазі. Підсумки
26 червня, 08:03
Американські військові впевнені в ефективності своєї зброї
США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News
20 червня, 04:18
Раніше повідомлялося, що Ізраїль чекає на рішення президента США щодо ударів по іранських обʼєктах
Трамп провів розмову з Нетаньягу на тлі чуток про потенційні удари США по Ірану
18 червня, 08:58
Трамп: Я не казав, що шукаю припинення вогню
Чому Трамп втік із G7? Названо ймовірні причини безпрецедентної події
17 червня, 13:51
США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів
США перехопили розмову іранських чиновників про незначні наслідки ударів
30 червня, 03:18
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні
Україна намагається отримати дозвіл на купівлю зброї США через Європу – Politico
3 липня, 08:47
26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини
Суд обрав запобіжний захід міністру Чернишову
27 червня, 18:46
Трамп обнадіяв Україну словами про військову підтримку
Призупинення американської допомоги. Трамп відповів, що відбувається насправді
4 липня, 10:01
За словами українського лідера, наша держава продовжить працювати з американським партнерами над новою допомогою
Зеленський: США відновили постачання військової допомоги Україні
11 липня, 20:10

Політика

МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні
МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні
Трамп дав Путіну 50 днів. Реакція ЄС
Трамп дав Путіну 50 днів. Реакція ЄС
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT
США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT
Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні України та РФ
Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні України та РФ
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну – WP
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
23K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
12K
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
12K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
9633
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua