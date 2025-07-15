Верховний суд дозволив Трампу розпустити одне з міністерств

У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок

Верховний суд США дозволив Трампу почати ліквідацію Міністерства освіти

Верховний суд Сполучених Штатів дозволив президенту Дональду Трампу реалізувати свій план із масових звільнень у Міністерстві освіти. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, 14 липня суд скасував попереднє рішення нижчої інстанції, яка блокувала ініціативу, тим самим відкривши шлях до її впровадження.

Цей крок викликав широкий резонанс у США. Зокрема, ліберальна юридична організація «Демократія вперед», яка представляє інтереси шкільних округів та профспілок, заявила, що таке рішення завдало потужного удару по фундаментальній ідеї рівного доступу до освіти.

«Ми продовжимо використовувати всі наявні правові засоби, аби гарантувати, що кожна дитина в Америці отримає освіту, на яку заслуговує», – наголосила очільниця групи Скай Перріман.

Суддя Верховного суду Соня Сотомайор розкритикувала рішення колег, назвавши його «невиправданим» і попередивши, що дозвіл Трампу знищити відомство матиме «незліченні згубні наслідки».

Міністерство освіти США було створено Конгресом у 1979 році. Основні функції відомства включають адміністрування студентських кредитів, моніторинг навчальних результатів, дотримання громадянських прав у школах, підтримку учнів з особливими освітніми потребами та фінансову допомогу округам із низькими доходами.

У березні цього року Трамп підписав указ про ліквідацію міністерства, втілюючи одну зі своїх передвиборчих обіцянок. Згідно з указом, міністр освіти Лінда Макмен має передати повноваження відомства на рівень штатів і місцевих громад.

Раніше ми писали, що Міністерство юстиції США звільнило понад 20 працівників, які займалися розслідуваннями у справах, що стосуються президента США Дональда Трампа та його соратників. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, передає «Главком».

Серед звільнених – прокурори, помічники юристів та інші фахівці, які розслідували можливе незаконне зберігання секретних документів президентом США, а також його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

«Главком» сповіщав, що у Сполучених Штатах звільнено понад десять чиновників, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти Дональда Трампа. Генпрокуратура вирішила, що вони не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави.