Європейські країни розгортатимуть війська в Україні: названо умову

Велика Британія та Франція готують план патрулювання неба України після перемир'я

Велика Британія та Франція розробили плани щодо патрулювання неба та моря України у разі підписання угоди про припинення вогню з Росією. Ці дві країни також допоможуть навчати українські війська, що є частиною скорочених пропозицій щодо створення нових сил стримування «Багатонаціональні сили – Україна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Сер Кір Стармер, оголошуючи ці плани, зазначив, що штаб-квартира місії протягом першого року роботи буде розташована в Парижі, а потім її перенесуть до Лондона. Ці заходи є кроком назад від початкових, більш амбітних пропозицій для «Коаліції бажаючих», яка передбачала розгортання десятків тисяч європейських військових для захисту українських міст, критичної інфраструктури та атомних електростанцій.

Початкова стратегія виявилася нереалістичною через брак обіцянок щодо людських ресурсів та побоювання, що це може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна на війну з НАТО. Рішення про перегляд планів було прийнято після зустрічі коаліції, до якої вперше долучилися Сполучені Штати, а також під час триденного державного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Великої Британії.

Однак, країни-учасники визнали, що, не маючи на увазі кінця війни, вони надаватимуть пріоритет постачанням зброї до України, а не будь-якому розгортанню військ.

Прем’єр-міністр на прес-конференції разом із Макроном заявив: «Ми щойно вперше співголовували на зустрічі Коаліції бажаючих, до якої також залучили представників Сполучених Штатів. Ми оголосили про плани створення нових «Багатонаціональних сил Україна» зі штаб-квартирою в Парижі, щоб бути готовими підтримати мирну угоду, коли вона буде укладена».

Він також додав: «Але поки Путін відвертається від миру, ми зараз залучаємо більше підтримки для України… щоб захистити свій народ – і змусити Путіна сісти за стіл переговорів».

Після укладення переговорів щодо припинення вогню, коаліція має намір розгорнути до України військових інструкторів, а також експертів з логістики та озброєння для відновлення постраждалих від війни збройних сил. Літаки коаліції приєднаються до ВПС України для патрулювання неба, що дозволить відновити польоти комерційних авіакомпаній. Чорноморське військово-морське оперативне угруповання на чолі з Туреччиною, Болгарією та Румунією буде посилено для розмінування регіону та забезпечення безпечного проходження суден.

Макрон заявив журналістам, що нова англо-французька координація їхніх ядерних засобів стримування не поширюватиметься на захист європейських військ в Україні. Він сказав, що цей пакт був «зовсім іншою» угодою «порівняно» з будь-якими силами підтримки, розгорнутими в країні у разі припинення вогню. Відсутність гарантій ядерної безпеки може занепокоїти країни, які готуються направити військових інструкторів до України, після того, як США також відмовилися підтримувати цю місію.

Багатонаціональні сили тепер будуть відкладені на потім, оскільки європейські уряди переорієнтують свої зусилля на підтримку українських сил. У спільній заяві країн коаліції йдеться, що вони «домовилися, що, поки агресія Росії триває», вони «надаватимуть пріоритет забезпеченню того, щоб Україна отримала військову та фінансову підтримку, необхідну їй для захисту в цій боротьбі зараз».

Нагадаємо, члени «коаліції охочих» обговорили питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Учасники домовилися про подальші обмежувальні заходи проти воєнної економіки Росії та надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році.