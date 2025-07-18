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Дружина Макрона у повному відчаї: ЗМІ пояснили причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дружина Макрона у повному відчаї: ЗМІ пояснили причину
Бріжит Макрон «доведена до відчаю»
фото із відкритих джерел

Бріжит Макрон «абсолютно приголомшена» рішенням апеляційного суду Парижа

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит знаходиться у цілковитому відчаї через звинувачення, які посилилися після винесеного не на її користь судового рішення. Як повідомляє «Главком» про це пише видання Daily Mail.

«Джерела повідомили, що пані Макрон «абсолютно приголомшена» рішенням апеляційного суду Парижа, винесеним минулого тижня. Це рішення виправдало двох її найзатятіших критиків», – йдеться в публікації.

Бріжіт Макрон сподівалася, що справа про наклеп покладе край багаторічним знущанням з боку інтернет-тролів, але натомість вона викликала нову хвилю образ.

Судді скасували вирок щодо 53-річної Амандін Рой та 49-річної Наташі Рей, які у грудні 2021 року опублікували відеоролик із численними образливими твердженнями на адресу дружини французького президента. Хоча спочатку жінки були засуджені за наклеп і оштрафовані, апеляція зняла всі 18 звинувачень, вважаючи, що їхні заяви лише повторювали вже широко відомі висловлювання.

Суд вирішив, що більшість їхніх коментарів не підпадають під юридичне визначення наклепів, за винятком одного елемента: апеляційний суд вважав, що обидві жінки дійсно обмовили першу леді, звинувативши її «в розбещенні Еммануеля Макрона, посилаючись на його вік на момент їхньої першої зустрічі». Проте суд все ж таки виправдав їх.

Бріжіт Макрон оскаржить цей вирок у суді, повідомила раніше радіостанція Franceinfo з посиланням на її адвоката.

Історія про стать дружини Макрона

У грудні 2021 року, за кілька місяців до президентських виборів у Франції, яка називає себе незалежною журналісткою Наташею Рей у ролику на YouTube, заявила, що вже кілька років займається розслідуванням щодо першої леді. Вона стверджувала, що шкільна вчителька Макрона Бріжит, у дівочості Троньє, яка старша від президента на 24 роки, насправді народилася чоловіком, якого звали Жан-Мішель. Відео стало вірусним і швидко поширилося у ЗМІ.

У березні 2024 року Макрон вперше публічно розкритикував повідомлення таблоїдів щодо статі його дружини. За його словами, найгірше, з чим він стикається на посаді президента, – це «хибна інформація та сфабриковані сюжети» яким люди вірять і «починають вас діставати, зокрема і у вашому особистому житті».

Нагадаємо, дружина Макрона дивно поводилась у Британії. Під час візиту до Великої Британії дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит поводилася дивно – відсторонено і повсякчас ігнорувала свого чоловіка. 

Поведінку першої леді Франції під час державного візиту коментатори цього разу описували як «незграбну» та «холодну», особливо коли вона проігнорувала простягнуту руку чоловіка після приземлення на авіабазі Нортголт у  Лондоні. Вже не вперше перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака. Цього разу вона відмовилася брати чоловіка за руку, а самостійно «по-чоловічому» спустилася з трапу.

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Теги: Еммануель Макрон Daily Mail перша леді дружина

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