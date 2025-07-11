Оголена жінка стрибала на даху «Жигулів». Суд визначив покарання

Епатажна подія сталася у дворі столичної багатоповерхівки

Печерський райсуд Києва визнав винною уродженку Узбекистану у хуліганстві і призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 7 червня поблизу багатоквартирного житлового будинку у Києві обвинувачена, перебуваючи в оголеному вигляді, викликала обурення у місцевих мешканців і порушила їхній спокій. Ба більше: жінка підійшла до припаркованого автомобіля ВАЗ 2101, 1979 року випуску, залізла на його дах та стрибала ногами. Своїми діями, як свідчить обвинувальний акт, хуліганка пошкодила транспортний засіб і завдала матеріальних збитків власнику. Після цього обвинувачену затримали співробітники поліції.

Суд розглянув цю справу у спрощеному порядку, без присутності обвинуваченої, яка визнала свою вину і щиро розкаялася. Також Феміда з’ясувала, що жінка ніде не працює, не судима, не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Ухвалюючи вирок, суд відмовився від суворого покарання, вважаючи його недоцільним (ч.1 статті 296 Кримінального кодексу, за якою судили жінку, передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн або пробаційний нагляд до п’яти років, або обмеження волі на той самий термін).

Окремо Феміда поклала на обвинувачену низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цьому органу про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, а також узгоджувати виїзд за кордон. Згідно з вироком, жінка повинна стати на облік до органів державної служби зайнятості як безробітна, щоб знайти роботу.

Як відомо, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінального покарання в умовах воєнного стану – пробаційного нагляду. Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Таке покарання може бути призначене на строк від одного до п'яти років (один-два роки для неповнолітніх).