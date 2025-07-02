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Суди стали частіше карати корупціонерів: хто отримав найсуворіший вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суди стали частіше карати корупціонерів: хто отримав найсуворіший вирок
У більшості випадків корупціонери обходяться лише штрафом, а не вʼязницею
фото: Adobe Stock

Найактивніше за корупційні правопорушення карають суди у Вінницькій області

За пʼять місяців 2025 року суди винесли у корупційних справах 2 032 рішення. За рік рішень побільшало на 37%, однак це все ще менше, ніж за такий самий період 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Кількість рішень поступово зростає, оскільки подання декларацій знову обов’язкове. Майже 5 тис. рішень винесли суди після повернення обов’язкового подання декларацій у термін у 2024 році. До слова, тоді мали подати також декларації й за попередні роки, якщо це не було зроблено раніше.

Кількість судових рішень за корупцію
Кількість судових рішень за корупцію
фото: «Опендатабот»

Найактивніше карають за корупційні правопорушення суди у Вінницькій області – там уже винесли 182 рішення, це 9% від загальної кількості. Наслідують Одеська (168), лідер минулих років – Львівська (147), а також Дніпропетровська (116) та Київська (115) області.

Понад 73% усіх рішень цьогоріч стосуються статті щодо порушення вимог фінансового контролю – 1487. Іншими словами, посадовці не подають або подають з порушеннями свої декларації. За рік таких рішень побільшало у 5 разів – ймовірно, перевірили декларації, що накопичилися за попередні періоди. Натомість рішень за хабарі, поменшало майже удвічі – до 347. А за порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, суди карають майже на 80% рідше. Цьогоріч це лише 70 рішень.

Де найчастіше карають корупціонерів
Де найчастіше карають корупціонерів
фото: «Опендатабот»

У більшості випадків – 97% – корупціонерам призначають просто штраф. Реальні терміни ув’язнення отримали лише 44 особи. Суми штрафів залежать від порушення та мають чималий розбіг: від 850 грн до 680 тис. грн. Те саме стосується й термінів позбавлення волі за корупцію: від 1 до 10 років.

Наразі цьогоріч найбільший штраф отримав аспірант музичної академії з Києва, який за винагороду пропонував іноземним студентам допомогу зі вступом, навчанням та захистом робіт. За що й отримав штраф у розмірі 680 тис. грн. Водночас військовослужбовець на Сумщині отримав найбільший термін позбавлення волі за корупційні дії. Сержант був відповідальним за матеріальне забезпечення і отримавши під звіт пристрій нічного бачення та тепловізор, вирішив його привласнити, а згодом продати. За що суд й присудив йому 10 років позбавлення волі.

Як найчастіше карають корупціонерів
Як найчастіше карають корупціонерів
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який 18 червня отримав вирок у вигляді дев’яти років тюрми за корупційний злочин, має статус обвинуваченого у ще одному кримінальному провадженні.

До слова, у Києві судитимуть колишнього керівника районного відділу виконавчої служби, державного виконавця та колишнього працівника виконавчої служби, завдяки яким з майна боржника незаконно зняли арешт.

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Теги: суд корупція в Україні

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