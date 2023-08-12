Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)

Кількість підтоплених будинків та постраждалих мешканців не повідомляють

12 серпня в Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Російські ЗМІ повідомляють, що повінь в Уссурійську стала найбільшою за останні 10 років.

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Точних даних про кількість підтоплених будинків та постраждалих мешканців поки що немає, повідомляє місцева адміністрація.

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Приморський край Росії потерпає від повені фото: російські ЗМІ

Вода в річці Роздільна піднялася на рекордні 10 м, що вище за рівень дамби, що захищала мікрорайон «7 вітрів». Через це вода підтопила житлові будинки.

Від паводків постраждав не лише Уссурійськ – у 13 муніципальних утвореннях та 70 населених пунктах Примор'я підтоплено 543 приватні будинки та 40 ділянок доріг.

Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.