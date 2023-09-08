Найбільша за понад 100 років злива накрила Гонконг: наслідки жахливі (фото, відео)

Вода підтопила перші поверхи будівель і навіть залила кілька станцій метро

У Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення. Про це повідомляє місцеве видання HK HUB.

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Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Загалом на острові Гонконг, в районі Коулун і на так званих Нових територій, островах у північно-східній частині регіону, жителі яких найбільше постраждали від негоди, випало понад 200 мм опадів.

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Тут через зливи затопило вулиці, припарковані автомобілі, а водії авто, які в цей час намагались проїхати, вимушені були зупинитися і рятуватись на дахах своїх автівок.

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Висока вода підтопила перші поверхи будівель і навіть залила кілька станцій метро.

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фото: HK HUB

Про жертви серед людей чи постраждалих наразі не повідомляється.

Уряд Гонконгу закликав жителів залишатися вдома і триматися подалі від низинних місць та подбати про особисту безпеку під час несприятливих погодних умов.

Влада скасувала заняття в усіх школах та частково обмежила роботу громадського транспорту в найбільш постраждалих районах.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.