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На Гаваях вирує лісова пожежа: вже понад пів сотні загиблих (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Гаваях вирує лісова пожежа: вже понад пів сотні загиблих (відео)
Вид із повітря на громаду Лохайни
фото: Reuters

На відновлення охопленої вогнем місцевості знадобляться роки і мільярди доларів

Лісові пожежі на острові Мауї забрали життя вже щонайменше 53 людей і перетворили курортне містечко Лахайна на тліючі руїни. Про це інформує Reuters.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, приблизно 1000 будівель були пошкоджені або зруйновані, а на відбудову знадобиться багато років.

Пекло на острові Мауї почалося раптово, коли у вівторок тут спалахнули принаймні три великі пожежі. Деякі люди рятувалися від полум'я, стрибаючи в Тихий океан. Тисячі туристів намагалися покинути Мауї, багато з них розташувалися в аеропорту в очікуванні рейсів.

Ще більше людей отримали опіки, надихалися димом та отримали інші травми. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тисячі людей подалися до притулків або покинули острів.

Турист зі штату Каліфорнія, Віксі Фонксайлінкхем, розповів, що опинився в пастці на Фронт-стріт Лахайни в орендованому автомобілі разом зі своєю дружиною та дітьми. Вогонь, що наближався, змусив сім’ю покинути машину та стрибнути в Тихий океан. Родина була у воді майже чотири години.

«Це була відпустка, яка перетворилася на кошмар. Я чув вибухи всюди, я чув крики, а деякі люди не встигли. Мені так сумно», – сказав він.

Зазначається, що пожежу в Лахайні вдалося локалізувати на 80%.

Пожежу в Пулеху, приблизно в 30 км на схід від Лахайни, вдалося локалізувати на 70%. Пожежа в Лахайні перетворила на попіл цілі квартали на західній стороні острова. 

Як пише видання, Лахайна є однією з головних визначних пам'яток Мауї, щороку приваблює два мільйони туристів.

Доля деяких культурних цінностей Лахайни залишається неясною. Історичне дерево баньян заввишки 60 футів (18 метрів), яке позначає місце, де стояв палац гавайського короля Камехамехи III у 19 столітті, все ще стоїть, хоча, за словами очевидця, деякі його гілки здавалися обвугленими.

За словами офіційних осіб, причину лісових пожеж на острові Мауї ще не встановлено, але Національна метеорологічна служба заявила, що їх викликали суха рослинність, сильний вітер і низька вологість.

За словами Томаса Сміта, професора географії навколишнього середовища Лондонської школи економіки та політичних наук, лісові пожежі трапляються на Гаваях щороку, але цього року пожежі горять швидше та більші, ніж зазвичай.

Нагадаємо, масові лісові пожежі охопили острів Мауї – один із найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. Тисячі людей залишили свої домівки, у штаті оголосили надзвичайний стан.

Теги: пожежа стихійні лиха ліс

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