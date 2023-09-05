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Потужні дощі та повінь в Іспанії: страшні наслідки негоди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Потужні дощі та повінь в Іспанії: страшні наслідки негоди
Наслідки негоди в Іспанії
фото з відкритих джерел

Негода в Іспанії призвела до значних руйнувань та жертв серед місцевого населення

Через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань. Про це повідомляє Reuters.

Негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом накрила Іспанію цих вихідних.

Потужні дощі та повінь в Іспанії: страшні наслідки негоди фото 1
Наслідки негоди в Іспанії
Наслідки негоди в Іспанії
фото з відкритих джерел

У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів. Приблизно 10 тисячам мешканців було заборонено виходити з домівок на кілька годин через небезпечні повені. Негода продовжилась і в понеділок, 4 вересня.

За даними місцевої влади, у провінції Толедо, на південь від Мадрида, в понеділок були знайдені тіла трьох чоловіків. Тіло одного із загиблих виявили в автомобілі, ще одного знайшли в гаражному ліфті. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.

Потужні дощі та повінь в Іспанії: страшні наслідки негоди фото 2
Наслідки негоди в Іспанії
Наслідки негоди в Іспанії
фото з відкритих джерел

Ще двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули, потонувши в бурхливій воді, при спробі пробратися в ущелину на північному сході Іспанії.

Тим часом тривають пошуки чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері. Їхній автомобіль був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина і дочка змогли врятуватися, а 10-річний син заліз на дереві і був знайдений там через кілька годин.

Зниклими безвісти вважаються ще щонайменше двоє людей.

Нагадаємо, що Словенія потерпала від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Теги: Іспанія стихійні лиха повінь

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