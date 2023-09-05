Потужні дощі та повінь в Іспанії: страшні наслідки негоди

Негода в Іспанії призвела до значних руйнувань та жертв серед місцевого населення

Через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань. Про це повідомляє Reuters.

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Негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом накрила Іспанію цих вихідних.

Наслідки негоди в Іспанії фото з відкритих джерел

У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів. Приблизно 10 тисячам мешканців було заборонено виходити з домівок на кілька годин через небезпечні повені. Негода продовжилась і в понеділок, 4 вересня.

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За даними місцевої влади, у провінції Толедо, на південь від Мадрида, в понеділок були знайдені тіла трьох чоловіків. Тіло одного із загиблих виявили в автомобілі, ще одного знайшли в гаражному ліфті. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.

Наслідки негоди в Іспанії фото з відкритих джерел

Ще двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули, потонувши в бурхливій воді, при спробі пробратися в ущелину на північному сході Іспанії.

Тим часом тривають пошуки чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері. Їхній автомобіль був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина і дочка змогли врятуватися, а 10-річний син заліз на дереві і був знайдений там через кілька годин.

Зниклими безвісти вважаються ще щонайменше двоє людей.

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Нагадаємо, що Словенія потерпала від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.