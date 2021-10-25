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    «Маскарад і театр»: прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування

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    Прем'єр-міністр Грузії впевнений, що Михайло Саакашвілі &laquo;сів у в'язницю, де сидітиме довго&raquo; - «Маскарад і театр»: прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування
    Прем'єр-міністр Грузії впевнений, що Михайло Саакашвілі «сів у в'язницю, де сидітиме довго»
    фото з відкритих джерел

    За словами прем’єра, Саакашвілі повернувся до Грузії через «свою безрозсудність і короткість розуму»

    Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі переконаний, що поміщений в СІЗО колишній президент Михайло Саакашвілі нібито симулює голодування. Про це повідомляє місцевий портал «Грузія Онлайн».

    За словами прем’єра, Саакашвілі повернувся до Грузії через «свою безрозсудність і короткість розуму, і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де сидітиме довго».

    «Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі особа буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці», – зазначив Гарібашвілі.

    На його думку, «цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня».

    Раніше Омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

    Того тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

    До слова, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в п’ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

    До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

    Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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    Теги: здоров'я Михайло Саакашвілі СІЗО Грузія голодування в'язниця
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    «Маскарад і театр»: прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування