Лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі

Консиліум лікарів рекомендує помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження

Група лікарів, яку сформували для спостереження за здоров'ям експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі міністерство охорони здоров'я країни, рекомендувала госпіталізувати політика. Про це повідомляє російське видання «Грузія онлайн».

Як повідомив журналістам перед зустріччю в Міністерстві юстиції один з членів консиліуму Зураб Пагава, консиліум рекомендує помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

«Ми поставили питання про профілактичну госпіталізацію і зараз її розглядають. Всі обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом», – сказав лікар Зураб Пагава.

Саакашвілі оголосив голодування, коли потрапив до в'язниці. Експрезидент зробив це на знак протесту проти кримінального переслідування, назвавши його політично мотивованим.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр Грузії порадив «забути про Саакашвілі» на шість років.

Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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