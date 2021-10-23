Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, він потребує госпіталізації, – лікар

«Криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно» – лікар

«Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів» – Кипшидзе

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п’ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Один з параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі і бригада з реанімобіля допомогли зробити мені переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався», – повідомив лікар.

Медик вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в міську клініку під спостереження лікарів, оскільки «криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно».

Кипшидзе розповів журналістам, що на цей момент стан здоров’я Саакашвілі «задовільний, краще, ніж було вчора».

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, попри те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

Як повідомлялося, 22 жовтня до в’язниці в грузинському місті Руставі, де голодує колишній президент країни Михайло Саакашвілі, підвезли реанімобіль.