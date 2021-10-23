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    Саакашвілі написав листа Садовому

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    Саакашвілі передав листа меру Львова через кохану Єлизавету Ясько - Саакашвілі написав листа Садовому
    Саакашвілі передав листа меру Львова через кохану Єлизавету Ясько
    фото з відкритих джерел

    Михайло Саакашвілі потребує госпіталізації. Україна не має права відмовчуватися за фактом його затримання, вважає Андрій Садовий

    Затриманий у Грузії колишній президент країни Михайло Саакашвілі написав листа міському голові Львова Андрію Садовому. Про це мер повідомив у своєму Facebook.

    За словами Садового, лист від експрезидента йому передала народний депутат, кохана Саакашвілі – Єлизавета Ясько.

    «Ліза Ясько вчора була в Міхеїла. Передав нам привіт. А вночі йому стало гірше. Міхеїл Саакашвілі потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!» – написав у соцмережі Садовий.

    Він додав, що влада України не зможуть просто відмовчатися.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, попри те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

    До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

    Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

    Теги: Михайло Саакашвілі Андрій Садовий Грузія мер Україна
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    Саакашвілі написав листа Садовому