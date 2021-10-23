Саакашвілі написав листа Садовому

Михайло Саакашвілі потребує госпіталізації. Україна не має права відмовчуватися за фактом його затримання, вважає Андрій Садовий

Затриманий у Грузії колишній президент країни Михайло Саакашвілі написав листа міському голові Львова Андрію Садовому. Про це мер повідомив у своєму Facebook.

За словами Садового, лист від експрезидента йому передала народний депутат, кохана Саакашвілі – Єлизавета Ясько.

«Ліза Ясько вчора була в Міхеїла. Передав нам привіт. А вночі йому стало гірше. Міхеїл Саакашвілі потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги. Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді!» – написав у соцмережі Садовий.

Він додав, що влада України не зможуть просто відмовчатися.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, попри те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.