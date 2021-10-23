Ясько вимагає ушпиталити Саакашвілі: його стан погіршується

Лікарі та кохана Саакашвілі стверджують, що політик потребує негайного ушпиталення

Кохана експрезидента Грузії заявила, що минулої ночі його стан стрімко погіршився

Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України і Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку. Про це вона написала у Facebook.

«Вночі 22 жовтня стан Михайла Саакашвілі різко погіршився... Потрібно боротися за переведення Михайла в приватну клініку, якій ми довіряємо... Закликаю Омбудсманів України і Грузії, а також грузинський уряд без зволікання діяти, щоб врятувати Михайла», – написала Ясько.

Ясько заявила, що необхідно негайно провести новий консиліум лікарів, який надасть висновок щодо госпіталізації Саакашвілі. Вона додала, що переведення колишнього президента Грузії ні в якому разі не може бути тюремна лікарня у Глдані.

До слова, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п’ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, попри те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.