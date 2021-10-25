Омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі

Омбудсмен перевірила в’язницю Руставі та лікарню, де перебуває Саакашвілі

Омбудсмен Грузії радить перевести експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі з лікарні у в’язниці до іншого медичного закладу. Йдеться про ризики для здоров’я. Про це повідомили в Офісі омбудсмена Грузії.

Омбудсмен заявила, що перевірила в’язницю Руставі та лікарню, де перебуває Саакашвілі. В результаті перевірки з’ясувалось, що надання медичної допомоги в закладі не повністю відповідає висновку та рекомендаціям лікарів.

«Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні та адекватні медичні послуги та забезпечити безпеку третього президента Грузії», – заявили у відомстві.

Напередодні народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України і Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в п’ятницю пізно ввечері лікарі провели процедуру переливання крові, і в суботу стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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