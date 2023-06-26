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Хто загинув у ДТП за участю поліцейського на Кіровоградщині: імена дівчат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто загинув у ДТП за участю поліцейського на Кіровоградщині: імена дівчат
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини
фото: Кіровоградська обласна прокуратора

За загиблими у ДТП дівчатами у Новгородці оголосили День жалоби

На Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини. Це випускниці ліцею Олена Грищук, Наталія Дорошко та Діана Каналош. Імена загиблих поблизу Новгородки повідомили у селищній раді.

Внаслідок ДТП троє 17-річних дівчат загинули
Внаслідок ДТП троє 17-річних дівчат загинули
фото: Новгородківська селищна рада

За загиблими у ДТП дівчатами сьогодні у Новгородці оголосили День жалоби та на знак скорботи приспустять прапор громади.

Нагадаємо, аварія сталася учора близько 04:30. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцесьйкий, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули.

Водію вручили підозру у порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Мають обрати запобіжний захід. У разі доведення вини підозрюваного, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, з позбавленням права керування від 7 до 10 років.

До слова, на Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят.

Теги: ДТП смерть аварія Кіровоградщина поліція

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