Хто загинув у ДТП за участю поліцейського на Кіровоградщині: імена дівчат
За загиблими у ДТП дівчатами у Новгородці оголосили День жалоби
На Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини. Це випускниці ліцею Олена Грищук, Наталія Дорошко та Діана Каналош. Імена загиблих поблизу Новгородки повідомили у селищній раді.
За загиблими у ДТП дівчатами сьогодні у Новгородці оголосили День жалоби та на знак скорботи приспустять прапор громади.
Нагадаємо, аварія сталася учора близько 04:30. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцесьйкий, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули.
Водію вручили підозру у порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Мають обрати запобіжний захід. У разі доведення вини підозрюваного, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, з позбавленням права керування від 7 до 10 років.
До слова, на Одещині чоловік отримав п’ять років тюрми за вбивство собаки та п’яти цуценят.
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