Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Богдана Булегу

У чоловіка залишилося двоє дітей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Булегу.

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Чоловіку було лише 35, коли у травні 2022 року він загинув на Запоріжжі під час ворожого ракетного обстрілу. Там він разом із побратимами у складі зведеного підрозділу Національної поліції України виконував бойові завдання.

У системі органів внутрішніх справ він відпрацював 10 років. Ніс службу у спецпідрозділі міліції, був міліціонером-альпіністом штурмового взводу роти міліції громадської безпеки особливого призначення. А з 2015 року проходив службу у батальйоні поліції особливого призначення, у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

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Побратим Михайло Южаков згадує про свого заступника та товариша як про професійну, мужню, віддану справі людину, надійного друга, який умів допомогти. Михайло розповів, що у них був випадок, коли вони працювали зі щитом.

«По нас вівся вогонь зі зброї і Богдан під нашими ногами, під щитом, відкривав двері для того, аби ми зайшли всередину. Він це зробив і ми після того ще більше почали його поважати, зацінили. Бо нам було страшно, але ми були за щитом, а він з-під щита мав відкрити ті двері», – розповів Южаков.

Професіонал своєї справи, товариш, наставник і вірний друг – таким для своїх рідних, друзів і колег назавжди залишиться Богдан Булега фото: ГУНП

Богдан дуже любив спорт. Через його фізичну витримку та силу колеги називали його «Мощою». Бо він міг після нічної служби зранку піти на пробіжку, повправлятися з канатом і при цьому влучно стріляти. Він був найкращим зі стрільби – з пістолета та з карабіну, займався кросфітом, гирьовим спортом, був неодноразовим призером різного рівня змагань з цих видів спорту.

«Добрий, чуйний, сильний, з щирою посмішкою та найкращий чоловік у світі», ‒ так згадує про Богдана дружина спецпризначенця Оксана. Вони були знайомі ще зі шкільних років. Майже 10 років зустрічалися та прожили 10 щасливих років у шлюбі. Жінка пригадує, як Богдан казав: «Моя Анатоліївна – про нас можна писати книжку». Подружжя виховувало двох синів – Віталія та Даніїла. Чоловік був дуже хорошим батьком та був готовий на все заради своїх дітей.

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Богдан Булега з сімʼєю фото: ГУНП

Перебуваючи на фронті, він завжди казав дружині: «Ти сильна, зберися, у нас два орли, яких потрібно берегти». Оксана каже, що завдяки цим словам вона буде сильною, як би тяжко їй без нього не було. Бо ж і її Богдан мав сильний характер та завжди впевнено йшов до мети.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, рішучість і відвагу, професіоналізм, відданість справі та бездоганне служіння українському народові Богдан Булега нагороджений відзнакою «За участь в АТО», медаллю «10 років сумлінної служби», а в березні 2022 року йому було достроково присвоєно звання «капітан поліції».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.