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Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Богдана Булегу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Богдана Булегу
Богдан Булега загинув у 33 роки
фото: ГУНП

У чоловіка залишилося двоє дітей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Булегу.

Чоловіку було лише 35, коли у травні 2022 року він загинув на Запоріжжі під час ворожого ракетного обстрілу. Там він разом із побратимами у складі зведеного підрозділу Національної поліції України виконував бойові завдання.

У системі органів внутрішніх справ він відпрацював 10 років. Ніс службу у спецпідрозділі міліції, був міліціонером-альпіністом штурмового взводу роти міліції громадської безпеки особливого призначення. А з 2015 року проходив службу у батальйоні поліції особливого призначення, у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. 

Побратим Михайло Южаков згадує про свого заступника та товариша як про професійну, мужню, віддану справі людину, надійного друга, який умів допомогти. Михайло розповів, що у них був випадок, коли вони працювали зі щитом.

«По нас вівся вогонь зі зброї і Богдан під нашими ногами, під щитом, відкривав двері для того, аби ми зайшли всередину. Він це зробив і ми після того ще більше почали його поважати, зацінили. Бо нам було страшно, але ми були за щитом, а він з-під щита мав відкрити ті двері», – розповів Южаков.

Професіонал своєї справи, товариш, наставник і вірний друг – таким для своїх рідних, друзів і колег назавжди залишиться Богдан Булега
Професіонал своєї справи, товариш, наставник і вірний друг – таким для своїх рідних, друзів і колег назавжди залишиться Богдан Булега
фото: ГУНП

Богдан дуже любив спорт. Через його фізичну витримку та силу колеги називали його «Мощою». Бо він міг після нічної служби зранку піти на пробіжку, повправлятися з канатом і при цьому влучно стріляти. Він був найкращим зі стрільби – з пістолета та з карабіну, займався кросфітом, гирьовим спортом, був неодноразовим призером різного рівня змагань з цих видів спорту. 

«Добрий, чуйний, сильний, з щирою посмішкою та найкращий чоловік у світі», ‒ так згадує про Богдана дружина спецпризначенця Оксана. Вони були знайомі ще зі шкільних років. Майже 10 років зустрічалися та прожили 10 щасливих років у шлюбі. Жінка пригадує, як Богдан казав: «Моя Анатоліївна – про нас можна писати книжку». Подружжя виховувало двох синів – Віталія та Даніїла. Чоловік був дуже хорошим батьком та був готовий на все заради своїх дітей.

Богдан Булега з сімʼєю
Богдан Булега з сімʼєю
фото: ГУНП

Перебуваючи на фронті, він завжди казав дружині: «Ти сильна, зберися, у нас два орли, яких потрібно берегти». Оксана каже, що завдяки цим словам вона буде сильною, як би тяжко їй без нього не було. Бо ж і її Богдан мав сильний характер та завжди впевнено йшов до мети.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, рішучість і відвагу, професіоналізм, відданість справі та бездоганне служіння українському народові Богдан Булега нагороджений відзнакою «За участь в АТО», медаллю «10 років сумлінної служби», а в березні 2022 року йому було достроково присвоєно звання «капітан поліції».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть війна поліція

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