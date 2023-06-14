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Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі
Білорусь намагається загострити кризу на східних кордонах Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Білоруські прикордонні служби нібито хочуть озброїти нелегалів вогнепальною зброєю, і таким чином знову загострити кризу на східних кордонах Євросоюзу

Міграційна криза на східних кордонах Євросоюзу може знову загостритися, адже Білорусь планує вкотре затопити кордони з Польщею, Литвою та Латвією хвилею іммігрантів. Про це повідомляє видання o2.pl. 

Як пише видання, режим Лукашенка нібито придумав шокуючу ідею. Країна збирається озброїти іммігрантів вогнепальною зброєю, а також намагатиметься інструктувати їх, як діяти проти прикордонників. Про це журналістам повідомив керівник прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс. Латвійці вважають, що з наближенням саміту НАТО у Вільнюсі в липні міграційний тиск може посилитися.

Міграційна криза на сході Європейського Союзу була викликана організованим переміщенням іммігрантів та біженців до Європейського Союзу, зокрема з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки. Люди потрапляли на білорусько-литовський, білорусько-польський та білорусько-латвійський кордони. На початку літа 2021 року Лукашенко пригрозив не зупиняти прибуття до Євросоюзу наркоторговців, торговців людьми та озброєних мігрантів. Швидко виявилося, що за напливом стоять його служби за підтримки росіян. Криза почалася, коли білоруська влада запустила канали переправлення мігрантів на територію Литви, Польщі та Латвії. 

Нагадаємо, ще у квітні цього року на кордонах Польщі, Латвії та Литви активізувались мігранти, які намагалися нелегально перейти кордон з Білорусі. До слова, Литва хоче відсудити у Білорусі мільйони євро через Міжнародний суд ООН як компенсацію через ситуацію з масовим перекиданням мігрантів.

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Теги: Білорусь Польща мігранти Латвія криза кордон

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