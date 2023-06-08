У Польщі зловмисники вкрали американські боєприпаси, призначені для України

Крадії вдерлися до вагона потяга з надією вкрасти вигідну здобич, а побачивши боєприпаси втопили їх у річці

У Польщі було зафіксовано крадіжку американських боєприпасів зі спеціального потяга на залізничній станції поблизу міста Згожельца. Прямо з потягу зникли чотири ящики боєприпасів, які мали відправляти в Україну. Потягом керували американські солдати.

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Чотири ящики з боєприпасами, що належали американській армії, що прямували на війну в Україну, зникнули з вагона потяга на території Польщі. Про це повідомив ресурс tvn24.pl. За інформацією видання, потяг стояв на залізничній станції у Венглінці поблизу Згожельца, що неподалік кордону з Німеччиною. На місце викликали поліцію та почали пошуки. Згодом правоохоронці повідомили про виявлення викрадених боєприпасів.

«Поліцейські в селищі Старі Венглінці поблизу виявили та вилучили 4 ящики з боєприпасами, викрадені зі спецпотяга. На даний момент нестачі боєприпасів немає», – пише видання з посиланням на Twitter польської поліції.

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Окружна прокуратура також повідомила, що у зв'язку з інцидентом затримано трьох осіб. «Обставини інциденту, який стався на залізничній станції у Венглінці, є предметом провадження, яке веде окружна прокуратура в Єленій Гурі, – йдеться у повідомленні речника окружної прокуратури. Провадження ведеться, зокрема, щодо крадіжки зі проникненням у транспортний вагон. Крадіжку зі зломом виявили під час обходу поїзда під час зупинки на станції у Венглінці. У справі затримано трьох осіб. Наразі із затриманими проводяться процесуальні дії. Більш детальну інформацію прокуратура може надати після завершення заходів із затриманими».

Речник Головного управління Нацполіції інспектор Маріуш Чарка уточнив PAP, що чотири ящики з боєприпасами були викрадені зі спеціального поїзда, яким керували американські солдати, який зупинився у Венглінці.

Пшемислав Ратайчик з пресслужби поліції Нижньої Сілезії повідомив, що справою займалися офіцери Згожельця та Вроцлава, а також прокурори. Вони встановили, що крадіжку скоїли троє чоловіків із Згожелецького району 26, 34 та 39 років. Вони відомі місцевим міліціонерам «за майновими правопорушеннями».

«Чоловіки вдерлися до вагона з надією вкрасти вигідну здобич. Зрозумівши, що вкрали, вони злякалися і, побоюючись серйозних наслідків, вирішили покинути награбоване», – розповів Ратайчик.

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Знайдені скрині з боєприпасами були зловмисниками затоплені в ставку в Старому Венглінці. Три з них мали оригінальні печатки. Слідів фальсифікації вмісту не було. Один із ящиків був відкритий, але в ньому був повний комплект боєприпасів.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це вони заявили на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові. Прем’єр Польщі також зазначив, що його країна має «мало» систем Patriot, і закликав інші країни, які мають їх, поділитися ними з Україною якнайшвидше.

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