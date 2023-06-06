Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому

Польща увійшла до трійки країн, де відтік біженців з України став максимально відчутним

У країні вже відчувають наслідки для економіки від зменшення числа українців у Польщі, повідомляє yavp.pl. Відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торговельної галузі Польщі – зменшує показник роздрібних продаж. Про це пише видання Portal Spozywczy.

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«Це вже третій місяць поспіль, коли результати торгівлі гірші, ніж рік тому», – зазначив Сергій Дручин, аналітик Польського економічного інституту (PIE).

На думку експерта, перша причина, яка впливає на обсяги торгівлі – це падіння реальних зарплат, через що люди змушені економити. А от друга причина – відтік українців з Польщі. Аналітики кажуть, що наплив біженців з України відчутно підвищив показники роздрібної торгівлі минулого року. Особливо це було помітно в торгівлі продуктами, пальним, фармацевтичними препаратами та одягом.

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Однак зараз, коли українці почали все більше повертатися на батьківщину, падіння продажів почало автоматично поглиблюватися. Статистика каже, що найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%). Індикатор торгівлі харчами й напоями знизився на 8%. Зростає незначно лише обсяг торгівлі одягом та взуттям (+0,6%). «Наприкінці року зниження інфляції сприятиме відновленню споживання», – прогнозує аналітик Польського економічного інституту.

Нагадаємо, українці мають до 24 серпня 2023 року отримати нові документи для легалізації або виїхати за межі Польщі. Якщо рішення буде остаточно прийнято владою Польщі, то українці, які мають протермінований дозвіл на проживання в Польщі повинні будуть отримати нові документи для легалізації або виїхати за межі країни. Водночас українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення та отримали в країні статус Pesel Ukr ці зміни не торкнуться.