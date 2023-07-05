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На Полтавщині перекинувся мікроавтобус із військовими: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Полтавщині перекинувся мікроавтобус із військовими: є загиблий
За даними слідства, мікроавтобус, у якому перебували військові, з’їхав за межі проїжджої частини та перекинувся
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок аварії один із пасажирів загинув, ще четверо військових – травмовані

На Полтавщині перекинувся мікроавтобус з українськими захисниками. Дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 4 липня поблизу міста Пирятин.

Внаслідок аварії один із пасажирів загинув, ще четверо – травмовані. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування, повідомив речник Теруправління ДБР у м. Полтава Олександр Білка, інформує ІРТ.

За даними слідства, мікроавтобус, у якому перебували військові, з’їхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

Досудове розслідування здійснюють за ч. 1 ст. 415 ККУ – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин автопригоди.

Нагадаємо, на вулично-дорожній мережі Києва через спеку ввели обмеження руху для вантажівок.

Раніше стало відомо, що мережі автозаправних станцій поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на три гривні.

До слова, релігійні переконання не є перепоною для служби у війську. Церква радить військовозобов’язаним, які є вірянами, не відмовлятися від мобілізації.

Теги: ДТП ЗСУ аварія автобус ДБР

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