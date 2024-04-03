Масштабна пожежа в нічному клубі Стамбула: загинуло 29 людей (відео)

За даними місцевої влади, загорання сталося під час проведення ремонтних робіт

У Стамбулі сталася масштабна пожежа в нічному клубі, внаслідок якої загинуло 29 людей. Про це повідомляє TRT Haber.

Як зазначається, пожежа спалахнула під час ремонту розважального закладу на першому поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Йилдиз Поста, що в районі Гайреттепу. Після отримання сигналу на місце події було направлено пожежників, медиків та поліцейських. Поліцейські проводили запобіжні заходи в околицях, тоді як пожежна команда приступила до гасіння вогню.

Губернаторство Стамбула заявило про початок розслідування через пожежу. Губернатор Давут Гуль оглянув місце події та зазначив, що причина пожежі поки не зрозуміла. Гюль сказав, що пожежа спалахнула у місці, яке використовувалося під дискотекою під будівлею. Він також зазначив, що ліцензію на будівництво було видано у 1987 році і що її було продовжено у 2018 році.

До ліквідації вогню було залучено 31 пожежних автомобіля та 86 пожежників. Полум'я вдалося згасити. За фактом розпочато розслідування.

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