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Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування
З 22 лютого 2022 року до Росії було завезено понад 760 нових Mercedes
фото: скріншот відео

У країні-агресорці чимало нових елітних авто, незважаючи на те, що компанії-виробники залишили ринок РФ через санкції

Не дивлячись на те, що війна РФ з Україною триває вже понад два роки, росіяни без жодних проблем купують найновіші та найдорожчі авто всесвітньо відомих марок. Про це йдеться у новому розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

Журналіст показав, як, не дивлячись на санкції, у кортежах після початку повномасштабної війни росіяни пересуваються на новеньких броньованих Mercedes. До слова, німецький автовиробник одним з перших пішов з ринку країни-агресорки після запровадження санкцій.

«Коштує таке авто близько 700 тис. євро. Таких авто мало, придбати його складно. В продаж такий Mercedes потрапив влітку 2022 року і, наприклад, в Україну його могли доставити лише восени», – йдеться у сюжеті.

Не дивлячись на це, у підсанкційного чеченського лідера Рамзана Кадирова це авто було вже у грудні того року. На інших кадрах минулорічне весілля одного з синів Кадирова, на яких можна побачити два нових Mercedes S-класу, вартістю понад 100 тис. євро.

Ткач показав також кадри з одного з московських автосалонів, де на продаж у листопаді 2022 року, на дев’ятий місяць війни в Україні, було виставлено багато розкішних авто. Серед них – Land Rover та Rolls-Royce, хоча другий бренд у березні 2022 року заявив про вихід з ринку РФ.

Не дивлячись на це, 19 травня 2023 року росіяни придбали Rolls-Royce Phantom того ж року випуску за $1,3 млн. Автівку зареєстровано на дружину одного з найбагатших кремлівських чиновників Андрія Гур’єва. До цього російський олігарх вже придбав 30 грудня 2022 року таке ж авто, але 2022 року випуску, за понад $1 млн.

Михайло Ткач наголосив, що за даними Importgenius, офіційно авто Rolls-Royce до країни-агресорки не завозились. Остання машина марки офіційно заїхала у РФ 6 лютого 2022 року.

Акціонерне товариство іншого кремлівського олігарха Дмитра Пумпянського придбало новий Mercedes Maybach 2023 року випуску за 700 тис. євро. Ткач зазначив, що це авто також відсутнє у базах Importgenius (американська компанія, що спеціалізується на торгових даних), тому завезти до РФ його могли у непрозорий та неофіційний спосіб.

Журналіст також показав новенький Lexus LX 600 2022 року у максимальній комплектації, який належить управлінню міністерства оборони РФ. Крім того, по російським дорогам роз’їжджає Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску, який зареєстрований на федеральній службі безпеки Росії.

 «Десятки елітних авто, які, для приховування справжніх власників, зареєстровані на лізингові компанії, перебувають в оренд або мають номерні знаки прикриття», – розповідає Ткач.

Журналісти підрахували, що загалом в період з 22 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року до РФ завезли:

  • 763 Mercedes
  • 49 Maybach
  • 32 Bentley
  • 27 Lamborghini
  • 302 Range Rover
  • 199 Land Cruiser
  • 89 Porsche
  • 3 Aston Martin

Елітні авто заїжджають до РФ з таких країн, як: ОАЕ, Туреччина, Китай, Гонконг, Киргизстан, Корея, Білорусь. У лютому 2024 року на вантажному пункті перетину кордону між Польщею та Білоруссю в черзі стояло чимало вантажівок з елітними авто.

Нагадаємо, Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС.

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Теги: Туреччина Lexus Mercedes Гонконг Киргизстан олігархи Китай війна санкції Білорусь росіяни

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