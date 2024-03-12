Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки багатоповерхівці

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки почалася пожежа у багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо», – написав чиновник.

Наслідки обстрілу окупантів фото: Telegram/Сергій Лисак

Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці фото: Telegram/Сергій Лисак

Зазначимо, о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом очільник ОВА повідомив, що у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Також є понад 30 постраждалих, п'ятеро в операційній. Серед поранених – дитина. Лікарі вже надають необхідну меддопомогу.

Наслідки удару по багатоповерхівці фото з соцмереж

Медики надають постраждалим необхідну допомогу фото: Telegram/Сергій Лисак

На ракетний удар також відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей», – написав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 12 березня, ворожі БПЛА типу Shahed атакували Тернопільську область, сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі.

До слова, унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч на 11 березня по Харкову пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки.