Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)
Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки багатоповерхівці
Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки почалася пожежа у багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо», – написав чиновник.
Зазначимо, о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.
Згодом очільник ОВА повідомив, що у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Також є понад 30 постраждалих, п'ятеро в операційній. Серед поранених – дитина. Лікарі вже надають необхідну меддопомогу.
На ракетний удар також відреагував президент України Володимир Зеленський.
«Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей», – написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 12 березня, ворожі БПЛА типу Shahed атакували Тернопільську область, сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі.
До слова, унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч на 11 березня по Харкову пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки.
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