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Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа
фото: Telegram/Сергій Лисак

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки багатоповерхівці

Російські окупанти сьогодні, 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки почалася пожежа у багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо», – написав чиновник.

Наслідки обстрілу окупантів
Наслідки обстрілу окупантів
фото: Telegram/Сергій Лисак
Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці
Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці
фото: Telegram/Сергій Лисак

Зазначимо, о 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

Згодом очільник ОВА повідомив, що у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Також є понад 30 постраждалих, п'ятеро в операційній. Серед поранених – дитина. Лікарі вже надають необхідну меддопомогу.

Наслідки удару по багатоповерхівці
Наслідки удару по багатоповерхівці
фото з соцмереж
Медики надають постраждалим необхідну допомогу
Медики надають постраждалим необхідну допомогу
фото: Telegram/Сергій Лисак

На ракетний удар також відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Наслідки російської ракетної атаки. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Під завалами шукають людей», – написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 12 березня, ворожі БПЛА типу Shahed атакували Тернопільську область, сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі.

До слова, унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників у ніч на 11 березня по Харкову пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки.

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Теги: пожежа окупанти Кривий Ріг обстріл російська ракета

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