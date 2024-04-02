Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією

Євросоюз заборонив польоти на своїй території турецької авіакомпанії Southwind, яка мала керівників із РФ

ЄС слід за Фінляндією заборонив польоти над своєю територією турецької авіакомпанії Southwind Airlines, яку звинувачують у фактичному контролі з боку РФ. Про це пише турецьке видання Airline Haber.

Як пише турецьке видання, 28 березня Брюссель поінформував своїх членів, що авіакомпанії Southwind Airlines, офіційна назва якої Cortex Aviation and Tourism Trade, буде заборонено злітати, літати та приземлятися відповідно до статті 31 Регламенту № 833/2 31, який набрав чинності у липні 2014 року. Він регулює санкції, пов’язані з агресією Росії проти України. Було заявлено, що ця заборона буде введена в дію негайно.

Згідно із цим рішенням ЄС, Southwind Airlines не зможе проходити через повітряний простір країн ЄС на рейсах між Росією і Туреччиною. Крім того, зазначається: компанія, яка планує відкрити нові рейси з Туреччини в деякі країни ЄС, може теж зіткнутися з санкціями. Заборона на польоти в межах ЄС також унеможливлює перельоти компанії до Швейцарії, а також до Північної Македонії.

Російська асоціація туроператорів також повідомила про скасування рейсів авіакомпанії Southwind Airlines Анталія-Калінінград. Згідно із заявою, ці рейси були скасовані через заборону польотів у небі ЄС, а туроператор Pegas Touristik запропонував туристам на цих чартерних рейсах повне повернення коштів або альтернативні варіанти рейсів. Вперше Фінляндія відмовила Southwind у польоті на свою територію 25 березня, посилаючись на фактичний контроль компанії з Росії, що суперечить Регламенту про санкції ЄС.

Історія скандалу із Southwind Airlines

Компанія Southwind Airlines була заснована у 2022 році в місті Анталія, вона мала профілюватися на польотах із Росії. Створення компанії пов'язане з відмовою багатьох турецьких авіакомпаній літати до Росії та скороченням кількості польотів російських авіакомпаній. Німецька газета Bild у грудні 2023 року з посиланням на владу Польщі стверджувала, що Росія заснувала Southwind Airlines для перевезень нелегальних мігрантів через території РФ та Білорусі та створення в Європі міграційної кризи. Турецька авіакомпанія одразу заявила, що подасть до суду на газету.

Водночас турецька влада може втрутитися в ситуацію для переконання європейських країн скасувати заборону авіакомпанії Southwind Airlines використовувати повітряний простір єврозони. Про це повідомило російській агенції ТАРС джерело в авіації країни.

«Southwind спростувала звинувачення на свою адресу, зокрема про зв'язки з РФ, які, як можна судити, ґрунтуються на газетній публікації. Вона повідомила, що оскаржить рішення про заборону на польоти через єврозону. Можна розраховувати, що Мінтранс та Управління цивільної авіації втрутиться у ситуацію з метою її врегулювання», – сказав співрозмовник.

Портал AirportHaber нагадує, що влада Туреччини має досвід вирішення таких питань. У 2005 році, коли лоукостеру Onur Air були заборонені польоти в повітряному просторі Нідерландів, Франції, ФРН і Швейцарії, в Анкарі заявили про неприйнятність такого рішення, і після втручання прем'єра Реджепа Тайіпа Ердогана, який займав тоді пост, його переговорів, у тому числі з канц Герхардом Шредером, питання було знято.

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