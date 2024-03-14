Туреччина неочікувано стала рекордсменом з експорту одного товару

Туреччина успішно експортує каву, яку не вирощує

Туреччина встановила рекорд із кількості країн, до яких постачає каву. Її клієнтами стали аж 146 країн світу. За останні п'ять років постачання продукції за кордон збільшилося приблизно втричі. При цьому країна не вирощує, а лише є переробником кави, і робить лише певний вид кави – дрібного помелу, так звану турецьку каву. Про це йдеться в повідомленні Управління статистики Туреччини (TÜİK).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними TÜİK, за підсумками 2023 року з Туреччини було експортовано 8 тис. 652 тонни кави на суму $57,5 млн., тоді як у 2019 році цей показник не перевищував $19,3 млн.

Найбільший попит на каву з Туреччини виявляють у Сирії, куди минулого року поставлено продукції на $10,5 млн. У трійці лідерів також Білорусь ($8,5 млн) та країна-агресор Росія ($6,5 млн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поряд із самою кавою, експортери приділяють увагу поставкам турки з міді, чашок та іншого приладдя, яке вважається важливою складовою традиції приготування кави по-турецьки.

Раніше стало відомо, що ізраїльський виробник кави Strauss, піддавшись суспільній критиці, вирішив тимчасово відмовитися від розміщення слова «турецька» на кавових пачках. На упаковках з новим дизайном красується прапор Ізраїлю та патріотичні гасла: «Покоління перемоги», «Разом сильніше» та інші. Про це пише видання Times of Israel.

Газета уточнює, що сама марка кави фактично «не пов'язана з Туреччиною» і дуже популярна вже протягом багатьох десятків років. Незважаючи на це, відмова від всього «турецького» на упаковці була тепло зустрінута користувачами в мережі. До речі, компанію закликали до цього ще 2014 року, коли Туреччина підтримала позицію ХАМАС під час чергової ескалації з Ізраїлем.