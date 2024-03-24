У Росії зупинив роботу нафтопереробний завод, який напередодні атакували дрони

Внаслідок атаки пошкоджень зазнала установка АВТ-4, через що переробний цикл нафти зупинився

Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу. За день до цього його атакували дрони. Про це повідомляє російський ресурс ASTRA.

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За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджень зазнала установка АВТ-4, через що переробний цикл нафти зупинився. Там також зазначили, що це 13-та атака на російський НПЗ за останні три тижні.

Українські військові офіційно ще не підтверджували цю інформацію.

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Раніше влада Самарської області РФ стверджувала, що вночі 23 березня безпілотники атакували нафтопереробні заводи регіону. Внаслідок атаки на Куйбишевському НПЗ почалася пожежа. Як повідомляв губернатор Самарської області Дмитро Азаров, на підприємстві у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Нагадаємо, джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.