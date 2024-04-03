Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи
МВС Туреччини попередило про доповнення списку документів для продовження ВНП
У Туреччині охочих продовжити посвідку на проживання (ВНП) зобов'яжуть надавати адресу національної системи електронного оповіщення (UETS). Про це йдеться в повідомленні пресслужбу Управління у справах міграції турецького МВС. Правило розпочне діяти з 15 квітня.
«Відповідно до Закону про повідомлення № 7201 та Положення про електронне повідомлення № 30617 для відправлення та доставки повідомлень фізичним особам було створено Національну систему електронного повідомлення (UETS)», – уточнили у відомстві.
Для отримання UETS слід звернутися до поштового відділення із заявою. Також необхідно пред'явити діючий ВНП та паспорт, вказати номер телефону та електронну пошту. Подати заяву на UETS з електронним підписом можна онлайн через сервіс www.etebligat.gov.tr.
До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.
Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.
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