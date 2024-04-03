Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи

МВС Туреччини попередило про доповнення списку документів для продовження ВНП

У Туреччині охочих продовжити посвідку на проживання (ВНП) зобов'яжуть надавати адресу національної системи електронного оповіщення (UETS). Про це йдеться в повідомленні пресслужбу Управління у справах міграції турецького МВС. Правило розпочне діяти з 15 квітня.

«Відповідно до Закону про повідомлення № 7201 та Положення про електронне повідомлення № 30617 для відправлення та доставки повідомлень фізичним особам було створено Національну систему електронного повідомлення (UETS)», – уточнили у відомстві.

Довгострокова віза або посвідка на проживання (ВНП) – це документ, що дозволяє вільно пересуватися на території країни особам, які не є громадянам інших країн і дає ті ж права, що і громадяни даної країни. Так само він дає право на вільний виїзд і в'їзд в країну на час дії посвідки на проживання.

Для отримання UETS слід звернутися до поштового відділення із заявою. Також необхідно пред'явити діючий ВНП та паспорт, вказати номер телефону та електронну пошту. Подати заяву на UETS з електронним підписом можна онлайн через сервіс www.etebligat.gov.tr.

До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.