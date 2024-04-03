Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи
У Туреччині запровадять додаткові вимоги для продовження візи
фото із відкритих джерел

МВС Туреччини попередило про доповнення списку документів для продовження ВНП

У Туреччині охочих продовжити посвідку на проживання (ВНП) зобов'яжуть надавати адресу національної системи електронного оповіщення (UETS). Про це йдеться в повідомленні пресслужбу Управління у справах міграції турецького МВС. Правило розпочне діяти з 15 квітня.

«Відповідно до Закону про повідомлення № 7201 та Положення про електронне повідомлення № 30617 для відправлення та доставки повідомлень фізичним особам було створено Національну систему електронного повідомлення (UETS)», –  уточнили у відомстві.

Довгострокова віза або посвідка на проживання (ВНП) – це  документ, що дозволяє вільно пересуватися на території країни особам, які не є громадянам інших країн і дає ті ж права, що і громадяни даної країни. Так само він дає право на вільний виїзд і в'їзд в країну на час дії посвідки на проживання.

Для отримання UETS слід звернутися до поштового відділення із заявою. Також необхідно пред'явити діючий ВНП та паспорт, вказати номер телефону та електронну пошту. Подати заяву на UETS з електронним підписом можна онлайн через сервіс www.etebligat.gov.tr.

До слова, українці почали масово виїздити із Туреччини. За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.

Читайте також: 10 найсильніших паспортів світу 2024 року
Теги: туризм візи документи українці паспорт Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом 30 років в Україні створювався запит на російську і російськомовну культуру
Інтерв'ю з Христиною Соловій: правда, яку варто знати
7 березня, 13:50
Карпатська Україна відділена від основної частини України Карпатами з часів занепаду Київської Русі
85-річниця Карпатської України. Чому важливо пам'ятати цю історію
16 березня, 19:30
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей Інтерв'ю
27 березня, 09:10
«Главком» розібрав гучну статтю лідера партії «Яблуко» Явлінського і спростував її головні тези
Ласкаво просимо до капітуляції! Що пропонує Григорій Явлінський українцям Резонанс
6 березня, 14:05
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення
2 березня, 15:14
У рамках гуманітарної місії на Схід прифронтові шпиталі також отримали сучасне устаткування
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання Волонтерська ініціатива
5 березня, 09:19
У липні-серпні 2023 року рівень працевлаштування українських біженців сягнув 80%
Як українські біженці вплинули на економіку Польщі: дослідження
8 березня, 08:57
Багато компаній у Росії визнають себе банкрутами
Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю
7 березня, 19:36
Люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне «повідомлення»
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
31 березня, 19:39

Соціум

Тайвань сколихнув потужний землетрус: фото та відео наслідків
Тайвань сколихнув потужний землетрус: фото та відео наслідків
Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи
Туреччина змінює вимоги для отримання довготивалої візи
У Великій Британії поліція затримала чоловіка, який переховувався від правосуддя 27 років
У Великій Британії поліція затримала чоловіка, який переховувався від правосуддя 27 років
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
Поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус: оголошено загрозу цунамі
Поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус: оголошено загрозу цунамі
Контракти на війну або депортація: таджицький політик попередив своїх співгромадян у РФ
Контракти на війну або депортація: таджицький політик попередив своїх співгромадян у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно
39K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
35K
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
32K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
6842
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
4524
Столицю накрила пилова буря (фото, відео)

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua