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Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу
Пожежа на Сизранському НПЗ
скріншот відео

Російські вогнеборці більше доби ліквідовували наслідки атаки дронів у Сизрані

Сьогодні вранці ліквідовано пожежу на Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області РФ, який атакували Сили оборони. Російські пожежники не могли приборкати вогонь понад добу. Про це повідомила пропагандистська російська агенція «Риа Новости».

Українські захисники поцілили в Сизранський НПЗ рано-вранці 16 березня, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Про повну ліквідацію займання стало відомо після 7-ї ранку 17 березня, коли з моменту атаки безпілотників минуло понад добу.

Нагадаємо, джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Раніше стало відомо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: росія завод пожежа

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