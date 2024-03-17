Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу
Російські вогнеборці більше доби ліквідовували наслідки атаки дронів у Сизрані
Сьогодні вранці ліквідовано пожежу на Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області РФ, який атакували Сили оборони. Російські пожежники не могли приборкати вогонь понад добу. Про це повідомила пропагандистська російська агенція «Риа Новости».
Українські захисники поцілили в Сизранський НПЗ рано-вранці 16 березня, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Про повну ліквідацію займання стало відомо після 7-ї ранку 17 березня, коли з моменту атаки безпілотників минуло понад добу.
Нагадаємо, джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.
Раніше стало відомо, що вранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.
Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.
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