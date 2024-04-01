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У Росії горить один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії горить один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш» (відео)
Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста
фото: росЗМІ

Наразі площа вогню зросла до 4 тис. кв. м

У Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Наразі вогонь поширився на площу декількох тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє  Telegram-канал Shot.

Як зазначається, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.

Наразі площа вогню зросла до 4 тис. кв м. Гасіння ускладнене пожежним навантаженням будівлі. Нам місці подій працюють 52 особи й 17 одиниць техніки.

«Уралмаш» є одним із головних підприємств країни-терориста з виробництва обладнання для:

  • металургії;
  • гірничодобувної промисловості;
  • промисловості будівельних матеріалів;
  • енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини й інше.

Раніше повідомлялося, що у Росії стався вибух і масштабна пожежа на газопроводі

Теги: пожежа завод росія

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