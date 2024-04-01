У Росії горить один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш» (відео)

Наразі площа вогню зросла до 4 тис. кв. м

У Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Наразі вогонь поширився на площу декількох тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Як зазначається, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.

Наразі площа вогню зросла до 4 тис. кв м. Гасіння ускладнене пожежним навантаженням будівлі. Нам місці подій працюють 52 особи й 17 одиниць техніки.

«Уралмаш» є одним із головних підприємств країни-терориста з виробництва обладнання для:

металургії;

гірничодобувної промисловості;

промисловості будівельних матеріалів;

енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини й інше.

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