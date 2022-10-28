У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
11 постраждалих внаслідок наїзду госпіталізували з різними травмами
В Архангельській області Росії контрактник наїхав на колону строковиків. Загинуло двоє людей, ще 11 військовослужбовців постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Відомо, що ДТП сталося на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий «Камаз», яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців строкової служби.
Внаслідок наїзду одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Окрім них, в аварії постраждали ще 11 людей – усіх їх доправили до лікарні Міноборони з різними травмами.
Що спричинило трагедію поки невідомо. У цьому вже розбираються військові слідчі.
Раніше Генштаб повідомив про проблеми РФ з екіпіруванням мобілізованих. В окупантів на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів.
Також мобілізовані із селища Величеріччя в Омській області побили поліцейських та росгвардійців під час завантаження в автобуси.
Коментарі — 0