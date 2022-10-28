Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
Військовим «Камазом» керував 22-річний Ісрапіл
фото ілюстративне

11 постраждалих внаслідок наїзду госпіталізували з різними травмами

В Архангельській області Росії контрактник наїхав на колону строковиків. Загинуло двоє людей, ще 11 військовослужбовців постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Відомо, що ДТП сталося на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий «Камаз», яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців строкової служби.

Внаслідок наїзду одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Окрім них, в аварії постраждали ще 11 людей – усіх їх доправили до лікарні Міноборони з різними травмами.

Що спричинило трагедію поки невідомо. У цьому вже розбираються військові слідчі.

Раніше Генштаб повідомив про проблеми РФ з екіпіруванням мобілізованих. В окупантів на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів. 

Також мобілізовані із селища Величеріччя в Омській області побили поліцейських та росгвардійців під час завантаження в автобуси.

Читайте також:

Теги: війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вже місяць не можуть взяти село на Донеччині: перехоплення (аудіо)
Окупанти вже місяць не можуть взяти село на Донеччині: перехоплення (аудіо)
Сьогодні, 12:29
Погано навчені сили РФ в Україні нині здатні лише до оборонних операцій
Британська розвідка пояснила, чому окупанти зараз здатні лише до оборони
Сьогодні, 10:46
Росія концентрує сили на одній з ділянок фронту  
Аналітики ISW проаналізували, яку ділянку фронту окупанти вважають пріоритетною
Сьогодні, 08:17

Соціум

У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
У РФ студентів-журналістів вчитимуть працювати на війні, якої офіційно немає 
У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених
Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії
Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Білорусь продає Росії танки 
Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
43K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
42K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
33K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
18K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
16K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту