У РФ контрактник наїхав на колону строковиків: є загиблі та багато поранених

11 постраждалих внаслідок наїзду госпіталізували з різними травмами

В Архангельській області Росії контрактник наїхав на колону строковиків. Загинуло двоє людей, ще 11 військовослужбовців постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Відомо, що ДТП сталося на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий «Камаз», яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців строкової служби.

Внаслідок наїзду одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Окрім них, в аварії постраждали ще 11 людей – усіх їх доправили до лікарні Міноборони з різними травмами.

Що спричинило трагедію поки невідомо. У цьому вже розбираються військові слідчі.

Раніше Генштаб повідомив про проблеми РФ з екіпіруванням мобілізованих. В окупантів на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів.

Також мобілізовані із селища Величеріччя в Омській області побили поліцейських та росгвардійців під час завантаження в автобуси.