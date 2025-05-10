Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розповіла, що позов подано, але не уточнила, коли саме це сталося та в якому суді розглядатиметься справа

Мексиканська влада подала судовий позов проти компанії Google через зміну назви Мексиканської затоки на Американську у сервісі Google Maps для користувачів зі Сполучених Штатів. Про це повідомила президент Мексики Клаудія Шейнбаум, передає «Главком» з посиланням на AFP.

Шейнбаум під час виступу заявила, що Мексика подала судовий позов проти компанії Google через зміну назви Мексиканської затоки на Американську у сервісі Google Maps для користувачів із США.

«Позов уже подано», — розповіла Шейнбаум.

Однак Шейнбаум не уточнила, коли саме це сталося та в якому суді розглядатиметься справа.

Нагадаємо, застосунок Google Maps офіційно перейменував Мексиканську затоку на Американську. Таку вимогу раніше ставила адміністрація президента США Дональда Трампа. Про це пише TechCrunch.

Починаючи з другої половини дня 10 лютого, користувачі Google Maps у США бачать вже змінену назву – Американська затока. Міжнародні користувачі бачать обидві назви. Водночас мексиканські користувачі бачать лише Мексиканську затоку.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що надішле в Google листа, в якому поставить під сумнів рішення компанії перейменувати Мексиканську затоку на мапах Google.

Почалося все з того, що на початку січня Трамп зажадав перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки», що, за його словами, чудово звучить. «Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну», – сказав він.

Та президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх «Мексиканською Америкою».

Корпорація Google після указу Трампа заявила, що хоче перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps.