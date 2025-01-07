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Трамп заявив про бажання перейменувати Мексиканську затоку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп заявив про бажання перейменувати Мексиканську затоку
Обраний президент Дональд Трамп виступає під час прес-конференції в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня 2024 року, у Палм-Біч, штат Флорида
фото: Evan Vucci, AP Photo

Трамп наполягає на тому, щоб назва водойми була змінена на «Затока Америки»

Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок, 7 січня, заявив про бажання змінити назву Мексиканської затоки, щоб відобразити її близькість до Америки. Про це повідомляє The Washington Times.

Як повідомляється, Трамп наполягає на тому, щоб назва водойми була змінена на «Затока Америки».

«Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на Американську затоку. Вона охоплює велику територію, затока Америки – яка гарна назва. І це доречно», – сказав Трамп на прес-конференції у своєму клубі  Мар-а-Лаго у Палм-Біч, Флорида

Зазначається, що пропозиція Трампа щодо зміни назви затоки відповідає агресивній позиції, яку він зайняв щодо Мексики, включаючи загрозу запровадження високих мит і плани зміцнення кордону США. 

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

Також стало відомо, що король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.  

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Теги: президент Флорида Мексика Дональд Трамп США

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