Пасинок підозрюваного головного психіатра ЗСУ намагається вивести з-під арешту люксовий кросовер

Георгій Сєдов є сином дружини Олега Друзя, а також має громадянство Росії

Апеляційний суд відмовився скасовувати арешт автомобіля BMW X7 XDRIVE 30D, 2022 року випуску, який визнано речовим доказом у справі про незаконне збагачення та декларуванні недостовірної інформації начальника Головного військового клінічного госпіталю-головного психіатра Збройних сил Олега Друзя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Пасинок Друзя Георгій Сєдов через адвоката подав апеляційну скаргу на рішення місцевого суду, який наприкінці січня 2025 року арештував автівку BMW X7 XDRIVE 30D. Власником люксового кросовера є Георгій Сєдов. Він стверджує, що у 2023 році за свої кошти купив у автосалоні ТОВ «АВТ Баварія Київ» цей автомобіль вартістю 3,2 млн грн.

Більше того, адвокат пасинка Друзя зазначив, що, оскільки Георгій Сєдов має громадянство Росії, банківська установа проводила фінансовий моніторинг на предмет законності коштів. У підсумку банк не вияв підозрілих фінансових операцій стосовно купівлі вказаного автомобіля.

Крім цього, за даними досудового розслідування, у жовтні 2023 року Георгій Сєдов став власником половини квартири загальною площею 88,7 кв. м. Вартість вказаного майна склала 2,34 млн грн.

Натомість апеляція вважає, що на цьому етапі кримінального провадження «потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна (арешт автомобіля Сєдова – «Главком») з метою можливої спеціальної конфіскації».

За версією слідства, протягом 2022-2024 років Олег Друзь обріс будинком та двома земельними ділянками в Обухівському районі Київської області, трьома квартирами у Києві та Одесі, чотирма автомобілями BMW нових моделей: Х3, 2022 року випуску, Х7, 2022 року виписку, Х5, 2023 року виписку і Х7, 2024 року виписку. Вказане майно фігурант не вказав у своїй декларації і оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. У цілому, сума необґрунтованих активів склала понад $1 млн.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю. Він також може внести заставу у понад 49 млн грн.

Також повідомлялося, що Олег Друзь планував придбати віллу у Туреччині. Зокрема, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за €650 тис. Під час поїздок психіатр активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

У тій же Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь купив новеньку гібридну Тойоту. Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, засвітивши у склі власну пику.

«Не шкодував Друзь грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив 300 тис. грн», – повідомляють джерела видання.

Нинішня дружина Друзя Ольга Сєдова – росіянка, але вже отримала українське громадянство. Як з’ясував «Главком», Сєдова володіла у Москві квартирою, яку у 2012 році продала за 12,8 млн російських рублів.