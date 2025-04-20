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У Росії судять полоненого австралійця, який воював за Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Росії судять полоненого австралійця, який воював за Україну
Австралійський доброволець Оскар Дженкінс у російському полоні
фото з відкритих джерел

Київ прагне обміняти Оскара Дженкінса

У Росії висунули звинувачення полоненому австралійському добровольцю Оскару Дженкінсу, який воював за Україну. Йому закидають найманство. Як інформує «Главком», про це пише австралійський портал 9news.com із посиланням на посла України Василя Мирошниченка.

За його словами, Дженкінс не є найманцем, адже той має офіційний контракт з українськими Збройними силами, а тому на нього поширюється міжнародне право і до нього треба ставитися як до військовополоненого. Однак Росія не дуже звертає увагу на міжнародне право, каже посол.

Він каже, що звинувачення Росії проти австралійця не здивували його, адже раніше там робили те саме і щодо багатьох інших іноземців, зокрема деяких журналістів. Водночас Мирошниченко заявив, що «ми залишаємося оптимістами, що зможемо врешті-решт обміняти його».

9news.com цитує російські ЗМІ, які пишуть, що Дженкінс воював проти російської армії з березня по грудень 2024 року і нібито отримував за це близько 11-15 тисяч доларів щомісяця.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна не покинула Дженкінса і продовжить використовувати всі доступні можливості, щоб відстоювати його права.

У середині грудня 2024 року російські пропагандисти поширили відео допиту військовополоненого, який представився вчителем з Австралії Оскаром Дженкінсом, що жив в Україні.

На кадрах його жорстоко допитують: у нього зв’язані руки і йому завдають ударів по голові. На запитання він відповідав англійською, українською та російською, розповідаючи, що працює вчителем у Китаї та навчається в Австралії.

Австралійські ЗМІ писали, що Дженкінс, імовірно, приєднався до Інтернаціонального легіону українського війська, однак згодом з’ясувалося, що він служить у 402 окремому стрілецькому батальйоні у складі 66 ОМБр.

Згодом уряд Австралії отримав від Росії повідомлення, де запевнили, що Дженкінс живий і перебуває в полоні. Український посол в Австралії Василь Мирошниченко припускав, що інформація про страту австралійського добровольця могла бути спеціальною інформаційною операцією, щоб залякати іноземців, аби ті не їхали воювати за Україну.

Нагадаємо, що Державна дума РФ одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

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Теги: росія суд Австралія війна добровольці

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