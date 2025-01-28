Google Maps після указу Трампа змінює назви двох географічних об’єктів

Після оновлення Google Maps відображатиме «Американську затоку» та «гору Мак-Кінлі» для користувачів, повідомляє Google

Google після указу президента США Дональда Трампа захотіла перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps. Зміни позначаться відразу після появи в Інформаційній системі географічних назв (GNIS). Про це корпорація повідомила у соцмережі Х.

«У нас є практика перейменування назв, що стала, після внесення змін в офіційних державних ресурсах. Коли перейменування в GNIS відбудеться, ми оперативно оновимо Google Maps для відображення гори Маккінлі та Американської затоки», – уточнили в компанії.

У Google зазначили, що у випадках, коли назви географічних об'єктів відрізняються для різних держав, їх громадяни бачать лише офіційний варіант, прийнятий у країні перебування, а для мешканців інших країн відображаються обидва найменування.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ США.

До слова, частка американської пошукової системи Google у всьому світі знизилася вперше за дев'ять років – до 89,7%. Частка пошуку Google у світі вперше знизилася з 2015 року, становлячи менше 90% в останні місяці 2024 року. Так, у жовтні 2024 року частка пошуку Google знизилася до 89.34%, у листопаді – до 89,99%, а у грудні – до 89,73%.