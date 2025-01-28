Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Google Maps після указу Трампа змінює назви двох географічних об’єктів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Google Maps після указу Трампа змінює назви двох географічних об’єктів
Карти Google відображатимуть «Мексиканську затоку» як «Американську затоку»
фото із відкритих джерел

Після оновлення Google Maps відображатиме «Американську затоку» та «гору Мак-Кінлі» для користувачів, повідомляє Google

Google після указу президента США Дональда Трампа захотіла перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps. Зміни позначаться відразу після появи в Інформаційній системі географічних назв (GNIS).  Про це корпорація повідомила у соцмережі Х.

«У нас є практика перейменування назв, що стала, після внесення змін в офіційних державних ресурсах. Коли перейменування в GNIS відбудеться, ми оперативно оновимо Google Maps для відображення гори Маккінлі та Американської затоки», – уточнили в компанії.

У Google зазначили, що у випадках, коли назви географічних об'єктів відрізняються для різних держав, їх громадяни бачать лише офіційний варіант, прийнятий у країні перебування, а для мешканців інших країн відображаються обидва найменування.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ США.

До слова, частка американської пошукової системи Google у всьому світі знизилася вперше за дев'ять років – до 89,7%. Частка пошуку Google у світі вперше знизилася з 2015 року, становлячи менше 90% в останні місяці 2024 року. Так, у жовтні 2024 року частка пошуку Google знизилася до 89.34%, у листопаді – до 89,99%, а у грудні – до 89,73%.

Читайте також:

Теги: США Google Дональд Трамп мапа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду складний трек компромісів
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
23 сiчня, 18:39
«Відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа»
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
7 сiчня, 08:24
The New York Times також переконана, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом
«Виконує обіцянку». Команда Трампа пояснила його заяви щодо Гренландії та Панами
29 грудня, 2024, 13:20
Пентагон в процесі постачання сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, що посилить позиції України на шляху до зими
США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд
30 грудня, 2024, 13:33
10 людей отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Queens
У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
2 сiчня, 10:53
Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
13 сiчня, 16:40
Документ підписали глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та держсекретар США Ентоні Блінкен
Вірменія та США підписали угоду про стратегічне партнерство
14 сiчня, 22:56
Сенат схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США
Новий держсекретар США після призначення зробив перші заяви про Україну
21 сiчня, 10:02
Синоптики прогнозують, що снігопад у Новому Орлеані триватиме щонайменше добу
У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг (фото)
22 сiчня, 21:01

Девайси

Google Maps після указу Трампа змінює назви двох географічних об’єктів
Google Maps після указу Трампа змінює назви двох географічних об’єктів
Новий поворот для TikTok: компанія у галузі штучного інтелекту зробила пропозицію
Новий поворот для TikTok: компанія у галузі штучного інтелекту зробила пропозицію
Канада протестувала запуск дронів зі стратосфери
Канада протестувала запуск дронів зі стратосфери
Чотири секретні функції, які ховаються за боковою кнопкою в iPhone
Чотири секретні функції, які ховаються за боковою кнопкою в iPhone
Супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX: які смартфони отримали доступ
Супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX: які смартфони отримали доступ
На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн
На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
19K
Як заоохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
12K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua