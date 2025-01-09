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Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на «Мексиканську Америку»

Ірина Бура
glavcom.ua
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Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на «Мексиканську Америку»
Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка
фото: AFP

Президентка Мексики відреагувала на намір Трампа перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки»

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх «Мексиканською Америкою». Про це повідомляє France24.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум продемонструвала карту світу XVII століття, на якій Північна Америка позначена як Мексиканська Америка. 

Вказавши на те, що Мексиканська затока – це назва, визнана ООН, вона зробила відсилання до слів обраного президента США Дональда Трампа, заявивши: «Чому б нам не назвати США Мексиканською Америкою? Звучить приємно, чи не так? Він говорив про назву, ми теж говоримо про назву».

Раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на «затоку Америки», що, за його словами, чудово звучить.

«Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну», – сказав він.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити 25% мита на мексиканські товари, якщо ця країна не обмежить потік нелегалів та наркотиків до Сполучених Штатів. Мексиканський президент, у свою чергу, заявила: готова вести переговори щодо спірних питань, але зазначила, що, на її думку, наркотики є американською, а не мексиканською проблемою.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Мексика і Канада могли б увійти до складу Сполучених Штатів замість того, щоб отримувати субсидії.

Також обраний президент США Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

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Теги: США Затока президент Мексика Дональд Трамп Канада

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