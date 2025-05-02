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Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Запобіжний захід обрали в межах підозри про замах на вбивство
фото: hromadske

Суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги підозрюваній

Підозрюваній у нападі на активіста Серія Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. Як передає «Главком», про це повідомляє Суспільне з зали суду.

Його обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Нагадаємо, на волонтера та активіста Сергія Стерненка 1 травня було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

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Як повідомлялося, Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Згодом Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру зловмисниці. СБУ затримала 45-річну уродженку Одеської області, яка проживала у столиці. За даними слідства, в кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала «швидкий заробіток» в інтернеті. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також жінка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Підозрювана не працює, інвалід першої групи. Раніше не судима.

Адвокат підозрюваної розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву – це справа його рук.

Теги: суд Сергій Стерненко

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Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
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